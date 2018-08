Dansk agent gør det igen: Sælger stjernen til Premier League

Premier League-klubben Everton har onsdag købt ind i FC Barcelona forud for den kommende Premier League-sæson.

Den blå Liverpool-klub har hentet venstrebacken Lucas Digne og udstyret ham med en femårig kontrakt.

Den 25-årige franskmand har siden skiftet fra AS Roma i sommeren 2016 haft svært ved at få spilletid FC Barcelona. Det kostede ham formentlig en plads i de franske verdensmestres VM-trup.

Før skiftet til Barcelona var han stort set fast mand i Frankrigs trup, men siden skiftet til den spanske storklub opnåede han kun spilletid i to betydende landskampe samt en række venskabskampe.

Selv føler Lucas Digne, at han er blevet en bedre spiller af at have spillet i Barcelona, selv om spilletiden har været begrænset.

- Jeg spillede godt i Roma, og jeg gjorde det også godt i Barcelona. Jeg tog store skridt fremad som spiller og person ved at træne med de bedste spillere i verden.

- Nu vil jeg vise mig frem for min bedste side i den bedste liga i verden, siger Digne ifølge Evertons hjemmeside.

Engelske medier skriver, at overgangssummen er cirka 150 millioner kroner. Tidligere i karrieren har han også spillet for Paris Saint-Germain og Lille i Frankrig.

Lucas Digne er den største stjerne i Mikkel Becks stald. Den tidligere danske landsholdsspiller ernærer sig nu som agent, og han har nu i flere omgange været i kontakt med de største klubber i Europa, når Digne har skulle skifte fodboldadresse. Det har danskeren helt sikkert også tjent millioner på.

