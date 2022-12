Dansk dominans i London

Det danske landshold skuffede fælt ved VM-slutrunden i Qatar, men de danske stjerner er fortsat at finde i fodboldeuropas absolutte top.

Det var de også mandag eftermiddag, hvor hele fem danske spillere var med fra start, da Thomas Franks Brentford-mandskab mødte Tottenham Hotspur.

Den danske Brentford-træner gav sig selv og fansene en god julegave, da han juleaftensdag forlængede sin kontrakt med 'The Bees' frem til 2027, men det var dog en blandet fornøjelse for Frank og Brentford mandag eftermiddag, da de måtte nøjes med 2-2 efter at have ført 2-0.

Thomas Frank har skrevet under på en ny kontrakt, der binder ham til Brentford frem til 2027. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Dansker-kolonien

Tre af de startende fem spillere i mandagens opgør var med landsholdet i Qatar, men det var nogle forvandlede danskere, der dominerede grønsværen på Community Stadium.

Annonce:

Mens Pierre-Emile Højbjerg startede inde for Tottenham, var der fire danskere med fra start hos Brentford, der efterhånden er kendt som en lille dansker-koloni i London.

Christian Nørgaard, som også var Brentfords anfører i kampen, dominerede midtbanen med landsholdskollegaen Mathias Jensen, mens Mathias 'Zanka' Jørgensen flankeret af Mads Roerslev lukkede ned for Heung Min Son.

'Zanka' spillede en flot kamp og lukkede ned for Tottenham-stjernen Son. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Mens der stort set ikke var noget som helst, der lykkedes for Tottenham i de første 65. minutter, fløj Brentford-bierne rundt på banen og var her, der og alle vegne. Det resulterede også i en 2-0-føring, men så gik Tottenham og Højbjerg ellers amok.

Efter Harry Kane havde reduceret, bankede Højbjerg udligningen i kassen, og så var der ellers lagt op til drama i det sidste kvarter.

Pierre-Emile Højbjerg scorede endnu et mål i denne sæson, da han sendte udligningen i kassen. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Det blev dog 'kun' til stribevis af gule kort og en afslutning på træværket i kampens afslutning, og de to London-klubber måtte dermed tage til takke med et enkelt point hver.

Annonce:

Det ene point bringer for en stund Brentford op på niendepladsen i Premier League, mens Tottenham fortsat ligger nummer fire.