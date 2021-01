Dansk gigant indgår aftale med Premier League-klub

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Everton løber allerede rundt i det danske mærke Hummel, når de spiller på flere af verdens mest ikoniske stadioner i Premier League.

Liverpool-klubben får fra den kommende sæson selskab af Southampton.

Hummel og Southampton har indgået en femårig aftale gældende fra 1. juli 2021.

Det skriver Hummel på sin hjemmeside.

Dermed kommer danske Jannik Vestergaard til at iklæde sig det danske tøj i verdens mest eksponerede liga.

Fra 1987-1991 optrådte 'The Saints' også i Hummel. Der venter derfor en genforening.

- Efter 30 års adskillelse er vi utrolig stolte og beærede over at være tilbage som officiel partner for Southampton FC.

- Hos hummel er fodbold indlejret i vores DNA, og partnerskabet med Southampton repræsenterer endnu et stort skridt i vores ambitiøse plan for vækst og ekspansion internationalt, siger Allan Vad Nielsen, administrerende direktør hos Hummel.

Hummel-direktøren glæder sig over aftalen. Foto: Joachim Ladefoged

Også Southamton jubler over den danske aftale.

- Fra det øjeblik, vi første gang mødte Hummel, var det tydeligt, at der var rigtig god kemi. Ikke kun på grund af vores fælles historie, men også på grund af potentialet for, hvad vi kan opnå sammen i fremtiden.

- Hummels kernemission om at ville ændre verden gennem sport passer perfekt med vores tilgang til, hvordan vi agerer både på og uden for banen, siger Southamptons Chief Commercial Officer, David Thomas.

Det fremgår ikke, hvor meget Hummel giver for den store sponsoraftale.

Mens aftalen med Southampton løber til 2026, har Hummel og Everton en aftale til 2023.

Alan Shearer i sine unge Southampton-dage i Hummel-tøj. Her i duel med Tottenhams Mitchell Thomas i 1991. En kamp Spurs vandt 2-0. Foto: Andy Hooper / Associated Newspap

