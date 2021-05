Dansk jernmand: Her er hemmeligheden bag

Ingen dansk fodboldspiller har i denne sæson fået lov at svede så meget for sin løn som Mads Juel Andersen.

Det tidligere Brøndby-talent har spillet 51 kampe for sin klub Barnsley i sæsonen 2020/21 – de 50 af dem fra start til slut.

Der har kun været 22 minutters ufrivillig pause i forbindelse med en udvisning tilbage i september.

I alt er den 23-årige bomstærke forsvarer noteret for 4.568 minutters fodbold. Det svarer til over tre døgn.

The Championship er berygtet for at være en de hårdeste rækker i fodbold-Europa overhovedet, men Mads Juel Andersen føler sig trods de mange kampe hverken slidt eller sommerferieklar.

Han tager hellere end gerne tre mere, for det vil betyde, at Barnsley er det ene hold i playoff-finalen på Wembley om en plads i Premier League.

- Min krop har det sgu godt, selvom den har været så meget i gang. Men jeg gør også selv meget for at holde både hoved og krop frisk, siger Mads Juel Andersen, der har indvilliget i at indvie Ekstra Bladet i sine daglige rutiner og øvelser.

Sådan holder han sig frisk Glædescitat - Når jeg står op, starter jeg dagen med at læse et citat om glæde og tænke over det. Foto: Kin Cheung/AP Åndedrætsøvelse og iskoldt vand - Jeg har i et års tid lavet vejrtrækningsøvelser. Jeg er blevet inspireret af Wim Hof, som nogle måske kender som 'The Iceman'. - Hans metoder virker for mig. Jeg kan mærke, at det giver mig helt vildt meget. Jeg slutter også alle bade med iskoldt vand. Foto: Projecticeman.com Taknemmelighedsøvelser - Hver morgen skriver jeg tre ting ned, som jeg er taknemmelig for. Jeg tænker også på, hvad dagen skal bringe og fokuserer på tre ting, jeg gerne vil opnå. De bliver også skrevet ned. - Jeg bruger 'The Iceman Journal', som Anders Hofman Laursen har lavet. - I den arbejder man med noget, der hedder affirmationer. Det er bekræftelser, som jeg siger til mig selv. Det kan for eksempel være 'jeg føler mig frisk og udhvilet, og i dag bliver en god dag'. - Om aftenen vender jeg tilbage til det. Jeg skriver, hvad jeg har været taknemmelig for i løbet af dagen, og hvad jeg har lært. Jeg tænker også over, hvad jeg kan gøre, for at i morgen bliver endnu bedre for. Foto: Privat Søvnring - Jeg har en Oura-ring, som viser mig, hvordan jeg har sovet. Det er noget, at jeg holder meget øje med, for jeg tror på, at god søvn er afgørende for ikke at få skader og forblive fit. - Hver aften minder ringen mig om, at nu skal jeg begynde at slappe af i både krop og sind, så jeg ikke har for mange tanker, inden jeg skal i seng. Foto: Mathias Christensen Udstrækning - Jeg bruger omkring en halv time hver aften på strække ud fra tæerne til hoften. Når det er gjort, bruger jeg en halv time med en foam roller. - Selvfølgelig kan min kæreste godt savne mig i sofaen nogle aftener, men det er med til at give mig en fantastisk energi. Vis mere Vis mindre

Resultatet af et struktureret liv med fokus krop og sind har han kunnet aflæse på banen.

Den tidligere Horsens-spiller har kæmpe personlig succes i Barnsley, der rent geografisk ligger midt mellem Sheffield og Leeds i det nordlige England.

Den lille klub har snydt eksperterne og blandet sig i oprykningsræset i stedet for nedrykningskampen.

Barnsley-manager Valérien Ismaël er glad for sin danske forsvarer. Foto: John Clifton/AP/Ritzau Scanpix

Fodboldsitet WhoScored.com har ham på årets hold i The Championship , og de kommende uger afgør, om han efter sommerferien spiller i Premier League.

Første opgave er Michael Laudrups tidligere klub Swansea i semifinalen.

- Jeg glæder mig helt vildt til de playoffkampe. Der kommer knald på, og det bliver spændende. Vi har tabt to gange til dem i denne sæson, men det er glemt.

- Vi er kommet fra baghjul og kan gå ind til kampene uden pres. Vi har et kæmpe mål om at komme til finalen på Wembley, og jeg er overbevist om, at det lykkes, siger den danske jernmand, der mandag aften spiller sin kamp nummer 52 i denne sæson.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Thomas Frank var træner i Brøndby, da en ung Mads Juel Andersen snusede til førsteholdet. Foto: Jonas Olufson

'Jeg lagde mærke til ham'

Mads Juel Andersen nåede aldrig at spille Superliga for Brøndby, men han prøvede som purungt talent at være med på bænken.

Træner var den nuværende Brentford-boss Thomas Frank, der allerede dengang havde et godt øje til den stærke forsvarsspiller.

- Han var en af dem, jeg lagde mærke til, fordi han altid var på 100 procent på træningsbanen. Attituden og mentaliteten har altid været i top hos ham. Han er typen, der konstant ville forbedre sig hver dag på træningsbanen

- Allerede tilbage i 2016 var jeg sikker på, at han nok skulle få en fin karriere, men det blev jo så en omvej over HB Køge og Horsens, inden han slog sit navn fast i Championship, siger Thomas Frank, der kalder Mads Juel Andersens hovedspil og duelstyrke for i særklasse.

Brentford og Barnsley kan mødes i playoff-finalen, der spilles 29. maj.