Dansk keeper scorer kontrakt i PL-klub: Det er en stor ære

Huddersfield-dansker Jonas Lössl kan glæde sig over, at han også i næste sæson er at finde i den engelske klub, som kæmper for også at have Premier League-fodbold næste år.

Klubben har netop offentliggjort, at den har købt den danske målmand fri af tyske Mainz, og dermed er Lössl også på kassen i næste sæson.

Og det er noget, den 29-årige dansker er både stolt af og glad for.

- Det betyder rigtigt meget. Dermed ikke sagt, at je gikke er glad for Mainz og de mennesker, der er dernede og de ting, jeg har fået med, men jeg er faldet godt til som fodboldsspiller herovre, og min familie har det også rigtigt godt, siger målmanden til tipsbladet.dk og uddyber:

- Det giver noget sikkerhed at vide, at jeg er Huddersfield-spiller. Det er en stor ære for mig, at en Premier League-klub vil mig. Jeg har stået 30 kampe i ligaen, og det var både målet og drømmen, da jeg kom herover.

Den danske landsholdskeeper er fint tilfreds med de første 30 kampe, og han håber på at være med til at sikre klubben en ny sæson i den bedste engelske række.

- Det er vel også derfor, at de er tilfredse med mig, fordi jeg har stået en god sæson. Jeg har leveret nogle kampe på et højt niveau, og jeg har stået på et stabilt niveau. Det er klart, at der har været kampe, hvor jeg sammen med holdet har tabt stort.

Jonas Lössl fortsætter i Huddersfield i næste sæson. Foto: All Over Press

Tilfreds manager

Også Lössls manager - tyskeren David Wagner - er glad for den permanente aftale med den danske keeper.

- Det er gode nyheder for Huddersfield, at Jonas skifter permanent til klubben til sommer. Det sker i kølvandet på, at Florent Hadergjonaj i sidste uge også blev en permanent spiller i klubben, fortæller manageren til Huddersfields hjemmeside.

- Vi vidste, at Jonas havde store kvaliteter, da han ankom på en lejeaftale, og det har uden tvivl vist sig at være tilfældet. Kvaliteten af hans igangsætninger har været perfekte for den måde, vi spiller på, men han har også lavet store, store redninger på vigtige tidspunkter. Jeg synes også, at vi har set ham forbedre sig i løbet af sæsonen.

Tyskeren roser også Lössls indflydelse uden for banen.

- Han har været en stor del af vores sæson indtil videre - både på og uden for banen - og jeg sikker på, at han vil fortsætte med at være det, mens vi sigter efter at fastholde vores status i Premier League.

Artiklen fortsætter under billedet..

Wagner er glad for at kunne beholde Jonas Lössl. Foto: AP

Kæmper for overlevelse

Huddersfield er fortsat ikke fri af nedrykning, men Jonas Lössl ser positivt på sagerne forud for de sidste otte kampe i sæsonen.

- Nu venter otte finaler, hvor de næste fire er mod direkte modstandere i bunden. Det bliver meget spændende.

- Det er vildt positivt, at jeg nu har sikkerheden og fremtiden på plads, men selv hvis jeg ikke havde, ville det handle om at vinde den næste kamp. Om jeg havde skrevet under eller ej. Men det giver selvfølgelig noget ro til familien og baglandet, siger han.

Målmandens nye aftale løber frem til sommeren 2019.

