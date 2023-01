Dansk landsholdsspiller nægter skifte

Sidste sommer var det både Trabzonspor og Galatasaray, der havde fangearmene ude efter Jannik Vestergaard, men dengang fik de den kolde skulder.

Det er der igen udsigt til vil ske for Besiktas, der er den næste i rækken af tyrkiske klubber med stor interesse for den 30-årige dansker.

Den tyrkiske topklub har henvendt sig og sendt et bud på danskeren, ifølge det tyrkiske medie Fotomac.

Jannik Vestergaard er tilsyneladende ikke opsat på at fortsætte karrieren i tyrkisk fodbold, hvor der igen er interesse for den 30-årige dansker. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix.

Besiktas vil leje danskeren og siden hente ham til sommer for et beløb i niveauet 20 mio. kr., hvis han starter inde i 70 procent af kampene i foråret.

Men det tyder, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, på, at tyrkerne godt kan spare på både charmen og kærligheden til den 30-årige dansker.

For det ligner en klar og tydelig afvisning igen fra Jannik Vestergaard, der tilsyneladende gerne vil fortsætte sin karriere i en af de fem store ligaer.

Aktuelt er der interesse fra Premier League, men der er lang vej hjem før han slipper ud af mareridtet i Leicester, hvor manager Brendan Rodgers slet ikke har brugt danskeren i denne sæson i Premier League.

Han har kun fået spilletid i tre pokalkampe. Og den manglende spilletid betød samtidig, at det kostede billetten til VM-slutrunden i Qatar.

Leicester har hele tiden kun været interesseret i at sælge danskeren. Sidste sommer var både Fulham, Nice og Valencia blandt bejlerne. Her talte man også om lejeaftale, men det var hurtigt udelukket, fordi Leicester stod fast på, at klubben kun er interesseret i et regulært salg.

Jannik Vestergaard har kontrakt med Leicester til sommeren 2024.