Dansk nedtur: Første gang i 22 kampe

Danskerklubben Brentford var indtil søndag ubesejret i den næstbedste engelske række siden oktober. Men nu gik den ikke længere fra Thomas Franks tropper, da de måtte gå fra banen med et 0-2-nederlag til Barnsley.

Dermed må de også afgive førstepladsen til Norwich, som lørdag vandt med 4-1 over Stoke.

Fundamentet til det sjældne nederlag kom allerede efter 13 minutters spil, da Conor Chaplin bragte Barnsley foran med 1-0, og blot to minutter inde i anden halvleg blev føringen fordoblet af Carlton Morris.

Thomas Frank og danskerklubben Brentford måtte se sig besejret. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

Samlet set blev det til 21 kampe uden nederlag for Brentford, som altså også var med til at sende dem op på førstepladsen. Nu er de faldet én placering ned, som dog stadig vil give direkte oprykning til Premier League.

I perioden prøvede Brentford dog at smage, hvordan et nederlag er, da de tabte i Ligacuppen til Tottenham og efterfølgende til Leicester i FA Cuppen, men her var det trods alt også Premier League-hold, der satte en stopper for London-klubben.

I dagens nederlag var både Mads Bech og Henrik Dalsgaard med fra start for Brentford, mens Mads Roerslev og Mathias Jensen kom ind fra bænken. På Barnsleys hold var Mads Juel Andersen med i forsvaret i hele kampen.

Brentford er ikke kun med i kampen om oprykning. De er også med i kampen mod racisme, som du kan læse mere om her.

