Dansk optur: - Længe siden sidst

Stjernen til de unge: Kom tilbage til fodbolden

Andreas Christensen har længe lignet en spiller, der bør skifte væk fra Chelsea, men efter managerskiftet til Thomas Tuchel ser det hele lysere ud for danskeren, der senest fik 90 minutter i 2-0-sejren mod Newcastle.

- Jeg har nu spillet fire kampe på stribe, og det er et stykke tid siden, jeg sidst har gjort det, siger Christensen til Daily Mirror.

- Manageren siger, at vi bare skal være komfortable. Hvis man ikke har brug for at spille bolden, så er man ikke nødt til at gøre det, men kan vente på en, der kommer og tager imod bolden.

- Vi skal ikke tage sidste-øjebliks-beslutninger, men vide hvad vi skal gøre og få det til at ske. Han har fortalt os, at vi skal føle os godt tilpas og tro på os selv, siger Christensen.

Også spillere som Timo Werner og målmanden Kepa har fået mere selvtillid efter Tuchels ankomst.

Andreas Christensen har fortid i tysk fodbold - ligesom Thomas Tuchel. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

I alt er der spillet seks kampe med den tyske træner, og Chelsea har fem sejre og en uafgjort og en målscore på 8-1, og selvom Andreas Christensen sammen med Antonio Rüdiger og Cesar Azpilicueta udgør et stærkt tre-mands-forsvar, så er det ikke sikkert, at det fortsætter for evigt.

Den brasilianske midterforsvarer Thiago Silva, som Tuchel kender fra PSG, er nemlig på vej tilbage fra sin lårskade og er i spil til lørdagens kamp mod Southampton.

Før Tuchels ankomst havde Andreas Christensen kun spillet fem Premier League-kampe i sæsonen - og blot en enkelt siden oktober, men med den seneste succes har man rækkens næstbedste forsvar og er oppe som nummer fire blot fire point fra Manchester United på andenpladsen.

