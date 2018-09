Dansk PL-stjerne fik kold klud i hovedet efter VM

At komme til VM er noget af det største, man kan opleve som fodboldspiller, og sådan var det også for den danske landsholdsmålmand Jonas Lössl, der efter en stor sæson i Huddersfield var med Danmark i Rusland denne sommer.

Han blev en oplevelse rigere, selvom han ikke fik spilletid, men efter en sommerferie blev det hverdag igen, og den tidligere Mainz-, Guingamp- og FC Midtjylland-keeper startede sæsonen på bænken for "the Terriers" efter at have spillet samtlige minutter i sidste sæson.

Ikke just det, den danske keeper havde håbet på. I sidste sæson var han en af heltene i Huddersfield, og det kulminerede med en fremragende redning på et forsøg fra Andreas Christensen i en af sæsonens sidste kampe.

Huddersfield fik point mod Chelsea på grund af redning, og det point sikrede klubben, der har et noget mindre budget end alle andre Premier League-klubber, endnu en sæson i verdens måske bedste række.

- Selvfølgelig var det ikke det, jeg regnede med. Jeg har sagt til min træner (David Wagner, red.), at det var en kæmpe skuffelse. VM var en stor belønning for mig efter en super sæson, siger den danske målmand til tipsbladet.dk.

- At komme tilbage til klubben og få at vide, at træneren ikke syntes, jeg var, hvor jeg skulle være, og i stedet ville spille den anden, var da skuffende. Men som jeg også sagde til ham, var jeg klar, og det havde jeg i sinde at vise ham, hvis jeg fik chancen.

- Jeg kommer ikke til at sparke til min træner - det er jo ham, der bestemmer, hvem der skal spille. Og han mente ikke, jeg var klar, fotæller Lössl.

Den danske keeper havde fået en forlænget ferie og var vendt tilbage senere end holdkammeraterne. Det kan være med til at forklare, hvorfor tyske David Wagner valgte Ben Hamer i målet i stedet for Jonas Lössl.

Danskeren er dog tilbage i kassen - Ben Hamer blev skadet tidligt i opgøret mod Cardiff i tredje runde af sæsonen, og til et stort jubelbrøl fra tilskuerpladserne kom den 29-årige målmand på banen.

Ben Hamer havde heller ikke imponeret og lukkede blandt andet seks mål ind mod Manchester City i anden spillerunde.

Jonas Lössl holdt nullet i resten af opgøret mod Cardiff og var med til at sikre Huddersfield et enkelt point, og siden har klubben fået endnu et point. Den første sejr lader dog vente på sig, og det er til dels på grund af et svært startprogram, mener danskerklubbens dygtige keeper.

- Vi har ikke udnyttet de muligheder, der har været for at få point, og så har det været et svært program. Så det er en blanding af de to ting. Vi fik ikke noget ud af kampene mod City og Chelsea, og det var helt fair. De var bedre end os. Cardiff havde vi godt styr på, men vi fik et rødt kort og holdt dem til 0-0, siger han.

- Vi spillede en god kamp ude mod Everton og kunne have taget alle tre point, men måtte nøjes med det ene. Vi dominerede mod Palace og skabte chance på chance, men var for uskarpe. Og så viste Wilfried Zaha klassen. Mod Leicester senest var vi godt med, men lavede for mange fejl, fortæller keeperen.

- Vi bliver jo nødt til at kigge på kampene individuelt for at vurdere dem, men starten har pointmæssigt været under niveau. Jeg er dog stadig positiv omkring det hele, og taler vi igen om et par uger, kan det være et helt andet billede, siger Jonas Lössl.

Huddersfield har stadig den samme stamme på holdet. Klubben sagde denne sommer farvel til Tom Ince, men ellers er det stort set, som det også var i sidste sæson.

Målet er det samme som i sidste sæson: Redning. Det er dog ikke nødvendigvis nemmere, blandt andet fordi der er kommet storsatsende og økonomisk stærke mandskaber op fra the Championship, som Wolverhampton og Fulham.

- At blive oppe for anden sæson i træk vil være en kæmpe bedrift. Historisk set er anden sæson sværere, men vi har vel større chancer for at overleve i år. Vi har trods alt mere erfaring og en bredere trup, siger Jonas Lössl og forklarer:

- Vi skal kæmpe for hvert eneste mål og hvert eneste point. Det er holdet, der skal bringe os i mål, ikke os som individualister. Jeg er positiv over vores chancer i denne sæson.

Jonas Lössl, der er holdkammerat med Mathias 'Zanka' Jørgensen og Philip Billing i Huddersfield, møder i weekenden Christian Eriksen og Tottenham i Premier League.

Huddersfield ligger aktuelt på en delt sidsteplads i Premier League med to point for seks kampe - samme pointantal som Cardiff City og Newcastle United.

