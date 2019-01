Dansk PL-stjerne lagde sig fladt ned: Nu får han kæmpe straf

Pierre-Emile Højbjergs tåbelige udvisning mod Manchester City koster den danske landsholdsspiller næsten en måned uden fodbold.

I kampen mod de engelske mestre 30. december tabte Højbjerg hovedet med fem minutter igen og nedlagde Fernandinho med en voldsom tackling.

23-årige Højbjerg så direkte rødt, og straffen er hård: fire spilledages karantæne.

Den danske Southampton-anførers forseelse var ifølge fodboldloven 'i alvorlig grad utilladelig'. Hans tackling bragte Fernandinhos sikkerhed i fare, og den slags koster automatisk tre dage i skammekrogen.

Da det imidlertid var anden gang i denne sæson, at Pierre-Emile Højbjerg så rødt i Premier League, er der blevet lagt en ekstra dag oveni, så han i alt er ude i fire kampe.

Højbjerg misser tre opgør i Premier League og lørdagens kamp i FA Cup'en mod Derby. Går Southampton videre, vil den danske midtbanespiller være spilleberettiget til fjerde runde, der afvikles i weekenden 26.-27. januar.

Ryger Southampton ud til klubben fra The Championship, må Højbjerg vente helt til 30. januar med at spille fodbold igen.

Der møder Southampton hjemme på St. Mary's Stadium Crystal Palace, og det sker altså præcis en måned efter Højbjergs udvisning i 1-3-nederlaget til Manchester City.

Pierre-Emile Højbjerg kom alt for sent i sin tackling på Manchester Citys Fernandinho og så direkte rødt. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Pierre-Emile Højbjerg er en af kun to spillere, der har fået to røde kort i Premier League i denne sæson. Den anden er Leicesters Wes Morgan.

Men da danskeren har fået flere advarsler end Morgan, fører han sæsonens bisseliste i Premier League og er allerede oppe på seks karantænedage.

Han fik en for sin første udvisning (gult-rødt) i august, en for at have samlet fem gule kort sammen og fire for sit seneste røde kort.

Pierre-Emile Højbjerg fik efter nederlaget til Manchester City kritik af sin manager, Ralph Hasenhüttl, der kaldte det skuffende, at en af de vigtigste spillere på hans Southampton-hold lavede sådan en tackling på sådant et tidspunkt.

Danskeren undskyldte søndag aften via Southamptons Twitter-konto sin udvisning.

'Jeg vil gerne undskylde for mit røde kort og for at svigte mine holdkammerater. Indimellem overstiger min passion min kontrol, men jeg vil arbejde hårdt med det, og jeg er fokuseret på at komme stærkere tilbage', skrev Højbjerg.

Han skal virkelig holde sig i skindet, når han vender tilbage. Bliver han vist ud igen, vil han automatisk få to ekstra karantænedage oven i sin straf, da han allerede er blevet vist ud to gange.

Det vil eksempelvis sige, at en udvisning, der under normale omstændigheder ville give en karantænedag, udløser tre kampes karantæne. Og får Højbjerg direkte rødt for et groft frispark, vil han få fem karantænedage.

Det er der ikke råd til i Southamptons kamp for at redde livet i Premier League.

Holdet fra sydkysten ligger i bunden, men fik onsdag aften et værdifuldt point på Stamford Bridge mod Chelsea. 0-0 spillede The Saints, men rykkede alligevel under nedrykningsstregen.

Burnley vandt 2-1 ude over bundproppen Huddersfield og passerede dermed Southampton i tabellen.

