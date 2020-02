Dansk stjerne deler stor nyhed

Det er ikke kun på banen, det går godt for Pierre-Emile Højbjerg.

Den danske Southampton-anfører har haft en forrygende sæson for sin klub, hvor han har høstet en stor del af æren for, at en tidlig flirt med nedrykningsstregen i stedet er vendt til optimisme i denne sæson.

Og i privaten ser det også lyst ud.

Premier League-profilen beretter nemlig på Instagram, at familien går fra tre til fire medlemmer til juni.

Tilbage i oktober 2019 blev han gift med sin hustru Josefine Siw på Københavns Rådhus, og nu har danskeren så endnu en lykkelig nyhed at bringe.

Parret har i forvejen en lille datter på to år, så der bliver kamp om opmærksomheden blandt de små, når den lille ny kommer til verden til sommer.

inden familieforøgelsen bliver en realitet, venter dog et forår, hvor Højbjerg får rigeligt at se til i sin engelske klub. '

For selv om holdet fra sydkysten nyder godt af fornuftig afstand til bunden, har to nederlag i de seneste to kampe vist, at det pludselig kan gå stærkt.

Senest tabte Southampton lørdag aften hjemme 2-1 til Burnley.

I den kommende weekend Pierre-Emile Højbjerg imidlertid muligheden for at lade de gode nyheder på hjemmefronten følge med over til det sportslige.

Hjemme tager han og holdkammeraterne nemlig imod Aston Villa, der for tiden kæmper for at holde sig oppe over nedrykningsstregen i Premier League.

Southampton ligger i øjeblikket på en 12. plads.

