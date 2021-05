Dansk stjerne slipper med skrækken

Den danske landsholdsspiller Jannik Vestergaard slipper for en tur i skammekrogen efter sin udvisning i hjemmekampen mod Leicester fredag i sidste uge.

Her blev danskeren smidt i bad allerede i kampens tiende minut, men Det Engelske Fodboldforbund (FA) har erkendt, at det var en fejl.

Derfor er danskerens karantæne blevet trukket tilbage, og han kan nu gøre sig forhåbning om at få plads i weekendens udekamp mod Liverpool.

Det skriver Southampton på sin hjemmeside.

Vestergaard blev udvist, da han ifølge dommeren nedlagde Jamie Vardy ulovligt og frarøvede ham en oplagt scoringsmulighed.

Det var en forkert tolkning af situationen, og danskeren slipper derfor for karantæne efter karrierens første røde kort på seniorniveau.

Trods den lange periode i undertal slap Southampton fra kampen med et enkelt point efter at have spillet 1-1.

Den 28-årige dansker har været en af sit holds vigtigste spillere i sæsonen. Inden holdets sidste fem ligakampe indtager Southampton 15.-pladsen i Premier League.