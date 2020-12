Dansk stjerne smidt ud

Den danske Fulham-forsvarer Joachim Andersen havde lørdag en dag på kontoret, som han formentlig helst vil glemme hurtigst muligt.

24-årige Andersen begik således både straffespark og fik rødt kort, da hans Premier League-mandskab, Fulham, ude fik 1-1 mod Newcastle.

Fulham havde bragt sig foran 1-0 via et selvmål af Matt Ritchie. De to mandskaber gik også til pause med gæsterne foran.

Lige efter pausen fik Joachim Andersen gult kort, da han gik hårdt til Newcastles Miguel Almirón på kanten af Fulhams eget felt.

Cirka et kvarter senere gik det dog helt galt for danskeren.

Almirón sendte Callum Wilson afsted i dybden, og Andersen endte på den forkerte side af den engelske angriber. Den danske forsvarsspiller fik tilsyneladende fat i Wilsons trøje på kanten af feltet, og han holdt fast, helt indtil Newcastle-spilleren var nået ind i feltet og faldt.

Dommer Graham Scott valgte efter et par minutters VAR-gennemsyn at taksere forseelsen til direkte rødt kort og straffespark til Newcastle.

En sur skæbne for danskeren, der ellers både har båret anførerbindet for Fulham flere gange og også spillet en række gode kampe på det seneste.

Callum Wilson stod selv for at tage straffesparket, og han gjorde det til 1-1.

Joachim Andersen kan glæde sig over, at holdkammeraterne holdt stand resten af kampen, og at Fulham dermed kunne tage et point med hjem.

