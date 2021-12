Dansk stjerne tacklet af dommer

Du kan se de to episoder i toppen af artiklen.

Brentfords danske midtbanespiller Mathias Jensen havde en noget uheldig første halvleg mod Manchester City, hvor danskeren havnede i et par mærkværdige situationer.

Efter 24 minutters spil blev den tidligere FC Nordsjælland-spiller screenet af kampens dommer, David Coote, og måtte derefter modtage behandling.

Danskeren blev dog heldigvis klar igen og kunne godt grine lidt af den spøjse episode, da dommeren kom over for at undskylde.

Kort før pausen var den dog gal igen.

Denne gang fik Mathias Jensen tyret bolden i ansigtet fra kort afstand, og danskeren blev med det samme sendt til tælling og måtte igen modtage behandling.

Mathias Jensen i duel med Kevin De Bruyne. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Den uheldige dansker var heller ikke en populær herre hos flere journalister, der dækker Manchester City, og der blev gået hårdt til Mathias Jensen på Twitter.

På trods af de episoder, hvor danskeren var i græsset, kunne han godt fortsætte kampen.

Mathias Jensen og resten af Brentford-mandskabet indkasserede dog et nederlag på 0-1 til Premier Leagues tophold i en tæt affære, hvor Thomas Franks tropper bed godt fra sig i store dele af kampen.

Med sejren er Manchester City nu ni point foran Liverpool, der dog har en kamp i hånden.

Brentford indtager en aktuel 14. plads.

