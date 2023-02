Dansk stjerne undrer sig: Ser det ofte

Danskerklubben Brentford bliver bare ved med at imponere.

Ti kampe er man nu ubesejret i Premier League, efter det lykkedes London-klubben at spille uafgjort mod Arsenal i weekenden.

Dermed har man i denne sæson spillet uafgjort mod Arsenal, Chelsea og Tottenham samt slået Liverpool, Manchester City og Manchester United. En imponerende præstation med tanke på, at klubben befinder sig i den tunge ende på budgetskalaen.

Det er dog en bedrift, som ikke anerkendes nok, mener klubbens danske oprydder Christian Nørgaard.

- Jeg ser ofte, at når vi vinder over store hold, så er det de store hold, som er skuffende, og vi bliver måske ikke anerkendt. Vi har vist, at vi er meget vanskelige at spille imod, og vi ser meget komfortable ud i den lave blok, som vi ofte gør, når vi møder større hold.

Foto: Lars Poulsen

- Resultaterne taler for dem selv. Det har været meget imponerende indtil videre.

- Det er nemmere at spille uden frygt, når tingene går godt for dig. Vi spiller ikke med det pres som andre hold. Det er en fordel for os og et selvtillidsboost. Selv om vi skulle møde Arsenal på udebane, så troede vi på, at vi kunne få noget med hjem, siger Christian Nørgaard ifølge Evening Standard.

Brentford har ikke tabt i Premier League siden oktober, og man er rykket helt op på ottendepladsen.

Dermed kan Brentford også begynde at drømme om europæisk fodbold - særligt hvis holdet formår at blive ved med at præstere så godt, som tilfældet er i øjeblikket.