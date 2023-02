Dansk stjerne var rasende efter kampen

Det var Liverpool, der var tættest på sejren i lørdagens sene Premier League-kamp ude mod Crystal Palace, der endte 0-0.

Men hjemmeholdet, der havde Joachim Andersen med i hele kampen, følte sig alligevel snydt efter kampen.

Ikke på grund af den generelle dommerpræstation, men fordi Darren England fløjtede af, inden Crystal Palace kunne nå at afvikle det hjørnespark, de ellers havde gjort sig fortjent til i de døende sekunder.

Palace fik faktisk lov at sparke et hjørnespark, efter de tre minutters annoncerede overtid var forbi. Men da bolden igen røg ud over baglinjen til et nyt af slagsen, havde Darren England set nok.

Joachim Andersen og holdkammeraterne var sure over sidste fløjt. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Og det kostede et gult kort for danskeren. Foto: DAVID KLEIN/Ritzau Scanpix

Joachim Andersen førte an i vredesudbruddet mod dommeren og må åbenbart have råbt højest, for det kostede den danske landsholdsspiller et gult kort til samlingen, så han nu står noteret for fire i sæsonen.

Han kan dog glæde sig over, at han er langt fra karantænefare. Han skal således ramme ti gule kort før 32. spillerunde, hvis en karantænedag skal udløses.

Joachim Andersen var også i vælten, sidst Liverpool var på besøg på Selhurst Park.

Her blev den 26-årige dansker nikket en skalle af Darwin Núñez , der fik direkte rødt kort. En episode, der efterfølgende fik dødstrusler og ubehagelige beskeder til at vælte ind på Joachim Andersens sociale medier.

Med pointdelingen har Liverpool fortsat langt til toppen, mens Crystal Palace holder fast i placeringen som nummer 12 i Premier League. I relativt sikker afstand fra den ualmindeligt tætte nedrykningskamp.

