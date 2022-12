Dansk stjerne ydmyget: Der er ikke meget at sige

Boxing Day anno 2022 blev ingenlunde en dag, der er værd at huske for Joachim Andersen og Crystal Palace.

London-klubben tabte ikke mindre end 3-0 hjemme til bysbørnene og oprykkerne fra Fulham, mens Patrick Vieira desuden måtte se både Tyrick Mitchell og James Tomkins blive udvist.

Efter kampen havde Joachim Andersen svært ved at forklare den ringe præstation.

- Selvfølgelig er det en skuffende præstation. At tabe 3-0 hjemme er aldrig rart, men der er ikke meget at sige. Der er så mange kampe, så vi er nødt til at få hovederne op og vinde mod Bournemouth, siger han til klubbens hjemmeside.

- For mig handlede det ikke om presspillet. Det var basale ting, vi ikke gjorde rigtigt i dag. Vi kunne ikke matche dem i duellerne, og derfor fik vi ikke kontrol over kampen. Det er svært at sige præcist, hvad der gik galt, men vi skal analysere det i de kommende dage.

- Vi skal se, hvad der gik galt, og så vil vi evaluere på, hvad vi kan gøre bedre.

Crystal Palace ligger nummer 11 i Premier League.