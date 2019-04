Dansk talent solgt til Premier League

De har altid været gode til at talentudvikle i Lyngby Boldklub, og det har udenlandske klubber også fået øjnene op for.

Yussuf Poulsen, Emre Mor og Jacob Bruun Larsen er bare nogle af dem, der har spillet i ungdomstiden i Lyngby og udviklet sig, inden de er kommet videre i systemet. Poulsen spiller i dag for tyske RasenBallsport Leipzig, Emre Mor er i Celta Vigo, og Jacob Bruun Larsen er hos Borussia Dortmund.

Og nu er kan der skrives endnu en spiller til listen af spillere, der er blevet udviklet i klubben og er taget til udlandet.

Lyngby Boldklub fortæller i en pressemeddelelse, at klubben har solgt 16-årige Sebastian Kristensen til engelske Everton.

- Vi har en målsætning på akademiet om at udvikle spillere i fire spor, og et af de spor peger mod udlandet i en ung alder. Vores historik er entydig på dette område, og nu træder Sebastian i nogle store fodspor. Vi er glade for Sebastians udvikling og hans hårde arbejde, der nu bærer frugt i form af et flot skifte. Samtidig er vi stolte over, at vi igen har været med til at udvikle en spiller, der er interessant for klubber på øverste niveau, siger sportschef Birger Jørgensen.

Sebastian Kristensen skifter til Everton til sommer, og det er planen, at han skal være omkring klubbens U23-hold.

Klubben, familien og Everton har i længere tid været i dialog, og et skifte effektueres altså til sommer.

Kristensen er forsvarsspiller.

