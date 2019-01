Dansk teenager nyder Premier League-livet: - Vi har jo fandme folk til alt

Hobro IK gik forud for denne sæson ud og forstærkede defensiven med det unge forsvarstalent Alexander Molberg.

Den 19-årige midtstopper blev hentet på en fri transfer i OB, efter at han 2017/2018-sæsonen var lejet ud til italienske Cagliari, men det er ikke meget, at Hobro har set til deres unge sommertransfer.

Molberg blev nemlig senere i sommerens transfervindue lejet ud til selveste Wolverhampton Wanderers fra Premier League til og med årsskiftet, og for nyligt blev den lejeaftale så forlænget, så den nu først udløber efter denne sæson.

Tipsbladet.dk har nu taget en snak med det unge forsvarstalent om tiden i Wolverhampton, og hvad han forventer af fremtiden. Lige nu koncentrerer 19-årige Alexander Molberg sig dog primært om at nyde tilværelsen i det engelske:

- Det er mega fedt. Alt herovre er bare større, mere professionelt og fokuseret på selv de mindste detaljer. Det har været en kæmpe oplevelse at være heldig nok til at se det og være en del af det. Folk er super flinke, og miljøet er virkelig godt. Der er gang i den hver dag, og træningen er bare rigtig god, siger Molberg til tipsbladet.dk og uddyber:

- Man kan selvfølgelig mærke forskellen inde på banen, men jeg har faktisk lagt mere mærke til det uden for. Altså vi har jo fandme folk til alt. Der er kostvejleder, fodlæge, almindelig læge, fire fysioterapeuter bare til U23-holdet og alle mulige analytikere og videomænd - der er simpelten så mange folk, og alt bliver bare gjort ned til de mindste detaljer.

- I træningen går alle bare til den, er sygt professionelle og sætter store krav til hinanden. Det er lige, som det skal være, fortæller den 19-årige forsvarsspiller, der i dette efterår har tørnet ud for klubbens U23-mandskab.

Alt i alt er det blevet til ni kampe, alle fra start, ud af 15 mulige i Premier Leagues reserveliga, så Alexander Molberg håber da også på en permanent fremtid i Wolverhampton. Indtil videre tør han dog kun drømme:

- Jeg ved faktisk slet ikke, hvordan fremtidsudsigterne ser ud. Det kunne være super fedt, hvis det kunne blive et permanent ophold - det ville være dumt at sige andet. Men jeg ved ikke, hvad de går rundt og tænker, så jeg koncentrerer mig faktisk mest af alt om bare at være glad for at være her lige nu.

- Jeg taler tit med min træner, som jo både roser mig, men også godt kan give mig nogle svinere. Så det er egentlig bare nogle meget normale fodboldfaglige samtaler, vi har. Han fortæller mig, hvad jeg gør godt, og hvad jeg skal gøre bedre, og jeg tror da ikke, at jeg står dårligt. Jeg håber jo, at jeg står godt i deres øjne, fortæller den unge dansker.

Nuno Espirito Santo er nuæværende manager for Wolverhampton. Foto: AP Images

Agent banede vejen

Alexander Molberg har endnu ikke nogen seniorkampe på CV'et, men har altså både spillet ungdomsfodbold i OB, Cagliari og Wolverhampton. Den engelske storklub havde dog længe holdt øje med det unge talent, og da chancen så opstod, var Molbergs agent Michael Bolvig hurtig.

Han havde nemlig i forvejen de to danskere Andreas Søndergaard og Oskar Buur på kontrakt i Wolverhampton og etablerede dermed kontakten til Premier League-klubben:

- Der havde været snak om det i længere tid. Da de så manglede en stopper, var min agent, der allerede har et par spillere i klubben, hurtig til at spørge, om de ikke kunne være interesserede i mig.

- Det viste sig så, at de havde kigget på mig i længere tid, og i sommers fik jeg så muligheden for at tage herover, og så ville de gerne have mig, fortæller Alexander Molberg, der gerne forklarer, hvorfor han endnu engang er taget på et udlandsophold i en ung alder:

- Jeg vil rigtig gerne udvikle mig som spiller, og så er det også en kæmpe mulighed for mig at kunne vise mig frem herovre. Så det er bare mega fedt, og jeg er derfor også rigtig glad for, at Hobro giver mig lov til det, siger den 19-årige forsvarsspiller.

Netop Hobro står nu tilbage uden den forsvarsspiller, som de hentede tilbage i sommertransfervinduet, og hvis alt flasker sig rigtigt for Alexander Molberg, når nordjyderne måske aldrig at se danskeren i Hobro-trøjen.

Molberg kan forvente bedre medspillere, hvis han får forlænget sin kontrakt med Wolverhampton. Foto: AP Images

Det har hovedpersonen selv dog ingen problemer med:

- Jeg havde det super godt i de to måneder, hvor jeg nåede at være i Hobro. Det var mega fedt at være der, og det er en rigtig dejlig klub. Menneskerne var så søde ved mig og er generelt bare rigtig dejlige. Så jeg har intet problem med, at jeg ikke har spillet en officiel kamp for dem - det ændrer ikke rigtig noget, siger Alexander Molberg.

Den unge dansker fortæller desuden, at han ikke har nogen problemer med livet uden for banen i det engelske, og at han drager nytte af sine erfaringer fra opholdet i Italien. Derudover bruger han mange timer sammen med sine to danske holdkammerater, Andreas Søndergaard og Oskar Buur.

Alexander Molberg fylder 20 år til februar og har spillet landskampe for både det danske U20 og U19-landshold.

