Dansk tv-kanal tog konsekvensen: Spyttende fodboldekspert grillet i England

Sky Sports pillede Jamie Carragher af deres dækning, og fodboldeksperten har også måttet stå skoleret i et live tv-interview efter hans spytklat mod en fodboldfan og hans 14-årige datter

Der var ingen Jamie Carragher, da det engelske fodboldshow 'Monday Night Football' rullede over skærmen - i stedet havde folk mulighed for at se ham tone frem tidligere på dagen, hvor han forsøgte at forklare sig og undskylde spytte-episoden, som fylder enormt meget i fodboldens moderland.

Carragher blev fanget på video, da han sendte en stor spytklat af sted mod en Manchester United-fan og hans 14-årige datter, da de kørte side om side.

Liverpool-legenden har også været tilknyttet Champions League-dækningen udenlands, og både i Danmark og i Norge har man valgt at lade Carragher sidde over tirsdag aften, når Manchester United møder Sevilla. MTG-boss Peter Nørrelund forklarede mandag til Ekstra Bladet, at man havde truffet den beslutning.

Fodboldeksperten blev også hasteindkaldt til Skys hovedkvarter i London, og her besluttede man at suspendere ham. Carragher havde dog i forvejen to ugers planlagt ferie, lyder det fra England.

Carragher skulel have været med i fodboldprogrammet mandag aften sammen med Gary Neville og Brendan Rodgers. Foto: TV3 Sport

En brødbetynget Carragher blev først udspurgt om sin udåd i de lukkede lokaler, men senere gik han i tv-studiet for at gøre det samme.

- Jeg har ikke tilbudt at gå. Jeg taler bare med folk fra Sky, og de har ladet mig vide, at de er meget skuffede. Jeg har bragt skam over Sky, siger Carragher.

I tv-studiet blev han tvunget til at se videoen, hvor spytklatten falder.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har gjort noget ulækkert. Hvis nogen havde gjort det på banen, havde jeg nedgjort dem i flere dage. Jeg håber bare, at fem sekunders galskab - med 25 år i offentlighedens søgelys - ikke overtager mit liv.

Sky har også udsendt en meddelelse, hvor de tager kraftigt afstand fra spytteriet.

- Sky tager denne sag ekstremt alvorligt og fordømmer Jamies handling. Vi har gjort det klart for ham i dag (Mandag, red.), og han er blevet suspenderet fra sine pligter. Det er under lavmålet af det, vi forventer af vores folk.

