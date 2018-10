Dansk tv-vært åbner omkring barsk fortid: Har aldrig talt med nogen om det

I dag kender de fleste nok bedst Jakob Kjeldbjerg som den kække og engagerede tv-vært på TV3-programmer som for eksempel Robinson Ekspeditionen.

Men tidligere havde han en pæn fodboldkarriere, som blandt andet sendte ham til den engelske storklub Chelsea.

Det blev til fire år i London-klubben og en FA Cup-finale mod Manchester United, men mens set fra afstand så ud til at være en forrygende tilværelse, så var virkeligheden en helt anden for den jyske forsvarsspiller.

Det fortæller han i en ny bog, der bærer titlen 'Survivor'.

I bogen, som udkommer 12. oktober, fortæller han, at han led af angst, og her godt 22 år efter den karriere stoppede, giver det ham stadig en knude i maven.

- Det piner mig den dag i dag. Hvorfor kunne jeg ikke nyde det. Jeg har oplevet 100 gange, at en træner siger, at jeg skal gå ind og nyde det. Men det vil aldrig komme til at ske. For jeg er alt for fokuseret på, at jeg skal undgå at lave den fejl, der koster sejren, siger han til TV3 Sport.

- Problemet er at fodboldverdenen er macho. Hvis man vil til tops, kan man ikke vise svaghed. Så det var aldrig været i overvejelse at snakke med nogen om det.

Som 26-årige fik Kjeldbjerg beskeden om, at han var fodboldinvalid. Det blev nærmest en lettelse, står der i foromtalen af bogen.

Han stoppede definitivt fodboldkarrieren i 1997, og året efter blev han tv-vært på fodboldprogrammet Onside. I 2004 overtog han rollen som ekspeditionsleder for Thomas Mygind i Robinson.

