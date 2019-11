Danske eksperter: Eriksen i livskrise og mentalt helt væk

- At han går ud og taber 16 bolde i en kamp mod Everton er uhørt og i øvrigt også rekord for denne sæson i Premier League, påpeger Per Friman

Det er ikke kun de engelske fodboldeksperter, der er voldsomt ude med riven overfor Christian Eriksen og hans præstationer i denne sæson.

Nu hælder også TV3’s studieeksperter kul på bålet.

Per Frimann mener godt nok, at den danske kreatør har niveau til at spille på en større klubadresse, men der er han vel at mærke slet ikke nu.

- Fodboldmæssigt er det nærmest en livskrise for ham, for niveaumæssigt har han aldrig oplevet sådan en nedtur, siden han brød igennem som 18-årig i Ajax, siger han i optakten til aftenens Champions League-kamp, hvor Tottenham ude møder Røde Stjerne i en meget vigtig kamp i gruppen.

Her må Christian Eriksen finde sig i at starte på bænken, og det er ikke nogen stor overraskelse efter den seneste kamp mod Everton, hvor han også målt på tallene var meget ringe spillende. At han ikke vandt en nærkamp eller tackling er måske knap så overraskende, som at han ingen afslutninger eller chanceskabende afleveringer havde. Og så mistede han bolden 16 gange undervejs.

- Han har været en af de allerdårligste på holdet. At han går ud og taber 16 bolde i en kamp mod Everton, det er uhørt og uset, og i øvrigt også rekord for denne sæson i Premier League, påpeger Frimann.

- Havde du for et år siden fortalt mig det, havde jeg sagt, at det er umuligt, for er der noget, han kan, så er det at holde fast i bolden og ikke tabe den, selv i de små rum. Så det er et tydeligt tegn på krise.

Christian Eriksen forstår tilsyneladende heller ikke selv, hvad der har ramt ham. Foto: Reuters/Carl Recine/Ritzau Scanpix

Også Preben Elkjær er hård i sin kritik – og især på det mentale plan.

- Jeg hæfter mig ved, at han ikke kan stå imod. Han har ikke mentaliteten til, at folk pludselig ikke længere synes, han er verdens fedeste fyr.

- Fans og presse er efter ham, men da han tog den beslutning at gå ud at sige, at nu ville han gerne prøve noget andet, så kan tingene vende. Og så skal du være stærk. Så skal du faktisk være endnu stærkere, for nu skal du virkelig ud at vise dig frem for en ny klub, og det formår han ikke.

- Det er tydeligt at se, at han er meget usikker. De ting, han er allerbedst til, dem kan han slet ikke i øjeblikket, siger TV3-eksperten og retter fingeren mod Eriksen selv:

- Han har selv bragt sig i denne situation, og han har ikke været mentalt stærk nok til at sige: ’Okay, nu er jeg i Tottenham, og nu spiller jeg min fodbold der så godt jeg kan. Han må tage på sin egen kappe, at han ikke præsterer bedre.

Kritiseres fra alle sider: Chefen taler om Eriksen-krise

Ondt værre for Eriksen: Saves over i engelske medier

Kriseramt Eriksen: Dårligste start nogensinde