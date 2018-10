Danske fans i krig - nægter at føje amerikansk milliardær

Forretningsmanden Stan Kroenke satte sig i august endegyldigt på magten i Arsenal, da han købte usbekeren Usmanov ud af klubben. Den amerikanske rigmand ejer nu næsten alle aktier i The Gunners og vil tvinge småsparere til at sælge deres aktier til ham, men Arsenals danske fanklub nægter at sælge sin

Brevet fra London endte i en skraldespand i Randers.

Det er ellers ikke sådan, at Thomas Ballegaard plejer at behandle post fra Arsenal. I snart tyve år har den 48-årige randrusianer været formand for Arsenals danske fanklub, men kærligheden til The Gunners er de seneste måneder blevet udfordret af en amerikansk forretningsmand.

Multimilliardæren Stan Kroenke overtog i august definitivt al magt i Arsenal. Efter en årelang kamp om klubben gav usbekiske Alisher Usmanov sig og solgte sin aktiepost på 30 pct. til den 71-årige amerikaner for omkring 4,6 milliarder kroner.

Aamerikaneren Stan Kroenke sidder nu hele magten i Arsenal efter at have købt Usmanovs aktiepost for omkring 4,6 mia. kr. Foto: David Zalubowski/AP

Og hvad har det så med en dansk Arsenal-fan i Randers at gøre? En hel del faktisk.

For som formand Arsenal Denmark stod Thomas Ballegaard i 2011 bag købet af en aktie i London-klubben.

Arsenal Denmark blev medejer af deres kære klub, men det er slut nu. For med købet af Usmanovs aktier nåede Kroenke op over de magiske 90 pct. af aktierne, der betyder, at han kan tvinge de andre aktionærer til at sælge deres aktier til ham.

Det var det, der stod i brevet til Thomas Ballegaard.

- Men vi har ikke tænkt os at sælge den aktie frivilligt. Der er mere passion og kærlighed i vores ene aktie end i Kroenkes over 60.000.

- Det kan være, at vi bliver tvunget, men det vil give nogle gevaldige ridser i lakker. Jeg er Arsenal-fan, og det vil jeg altid være, men det betyder ikke, at jeg er Kroenke-fan, siger Thomas Ballegaard til Ekstra Bladet.

Tenderer grådighed

Han har gode kontakter i klubben og skrev til klubbens forretningsfører, David Miles, at Arsenal Denmark ikke havde tænkt sig at tage imod Mr. Kroenkes ’tilbud’.

Blandt græsrødderne i klubben har de kæmpende danskere høstet stor anerkendelse og var blandt dem, som selveste The New York Times portrætterede i en artikel om konsekvenserne af Kroenkes tvangsopkøb.

Den amerikanske forretningsmand, der af Forbes vurderes til at være god for over 55 mia. kr., ejede efter handlen med Usmanov 61.484 Arsenal-aktier svarende til 98,8 pct.

Men det var ikke nok. Han vil også have de sidste 733 - deriblandt Arsenal Denmarks ene.

- Jeg har den dybeste respekt for, at Kroenke gerne vil tjene penge, men det tenderer grådighed at fratvinge småsparere og fanklubber deres ene aktie.

- Han har allerede fuld kontrol over klubben, så jeg kan ikke forstå, at han vil tvangsindløse aktier, som har været i Arsenal-familier i generationer. Det skuffer mig, siger Thomas Ballegaard.

En søgerlig udvikling

Den danske fanklub købte i sin tid aktien for ca. 80.000 kr. Det gjorde den for at komme tættere på klubben og for at have egenkapitalen placeret i noget fornuftigt, som Ballegaard formulerer det.

Tvangsindløsningskursen er godt og vel en kvart million kroner, men modsat Kroenke handler Arsenal ikke om penge for Thomas Ballegaard og de omkring 2600 danske medlemmer, som han repræsenterer:

- Det er en sørgelig udvikling. Om det er en amerikaner, en oligark eller en sheik er sådan set lige meget. Jeg kan bare ikke lide, at vi nu er afhængig af en forretningsmands luner.

- Stan Kroenke kan lave os om til en baseball-klub, der spiller i grønne trøjer! Jeg bryder mig ikke om, at han har den magt, og jeg bryder mig ikke om, at han fjerner fans med sparepenge og et rødt hjerte.

På banen kører det for The Gunners, der har vundet syv kampe i træk i Premier League. Her jubler Aubameyang og Özil over en scoring mod Leicester. Foto: Peter Nicholls/Ritzau Scanpix

Modsat flere andre Premier League-rigmænd har den 71-årige amerikaner ikke postet penge i sin klub til dyre indkøb. Kroenke ønsker, at klubbens egen drift skal kunne finansiere nye spillere.

Det kan være et sundt princip, og ret skal også være ret.

Han har ikke malket London-klubben for værdier, men populær bliver han nok aldrig i Arsenal-kredse, og købet af småsparernes aktier skal formentlig også ses i det lys.

Slut med generalforsamlinger

For med fuldt ejerskab kan Stan Kroenke afnotere aktien, og det er der flere fordele ved - for ejeren amerikaneren vel at mærke.

En af dem er, at han ikke længere skal afholde generalforsamlinger. Det var ellers den ene dag på året, hvor Arsenal-fans kunne udtrykke deres utilfredshed med Kroenke og måden, som han kørte klubben på.

- Det var som et folkemøde. Der var vel omkring 250 mennesker i salen. De 220 var småsparere, der havde arvet en aktie, så var der 20 fra pressen og ti tunge finansfolk.

- Der sad tandløse englændere i træsko, og der blev ikke holdt igen. Stan Kroenke var til stede, men der kom nul ord fra ham. Han var virkelig Silent Stan, siger Thomas Ballegaard med henvisning til det øgenavn, som Arsenal-ejeren har.

Silent Stan bliver Arsenal-ejer Stan Kroenke kaldt. Foto: Matt Dunham/AP

Han giver stort set aldrig interview - heller ikke i USA hvor han blandt meget andet ejer Los Angeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA) og Colorado Avalanche (NHL).

Arsenal Denmark kunne qua sin aktie deltage i generalforsamlingen og komme med sin uforbeholdne mening.

Det første er snart slut, men Silent Stan kan ikke lukke munden på klubbens fans.

Hverken dem i London eller i Randers.

