Dansker-dong: Nissen blev helten i kæmpe drama

Landsholdsspilleren Rasmus Nissen Kristensen var lørdag med til at sikre Leeds et enkelt point til regnskabet i Premier Leagues bundstrid.

I hjemmekampen mod Champions League-bejleren Newcastle stod danskeren bag målet til slutresultatet 2-2.

Med cirka 12 minutter tilbage af den ordinære spilletid huggede han til en nedfaldsbold på kanten af feltet. Kieran Trippier afrettede kanonkuglen, og så strøg bolden i nettet.

Danskerens jubel over sit tredje sæsonmål var hurtigt overstået, for Leeds ville have spillet i gang igen, så det nedrykningstruede hold kunne jagte sejren.

Det lykkedes dog ikke at få de tre point, og Leeds er fortsat at finde under nedrykningsstregen inden de sidste to spillerunder.

Bundkonkurrenterne Leicester, Everton og Nottingham har ikke været i aktion i tredjesidste spillerunde endnu, og deres resultater afgør, hvor langt Leeds har op til redning.

Det kunne have set bedre ud for Leeds med en sejr over Newcastle, og tidligt i kampen så det lovende ud. Luke Ayling bragte hjemmeholdet på 1-0 i det syvende minut, og føringen kunne være blevet fordoblet 20 minutter senere, men Patrick Bamford brændte et straffespark.

I stedet udlignede Callum Wilson på straffe, og efter pausen bragte han Newcastle foran på endnu et straffespark. Premier Leagues nummer tre måtte dog nøjes med en pointdeling efter en dansk fuldtræffer.