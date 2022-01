Dansker færdig i Premier League

Han nåede lige at få savsmuld under støvlerne, men Oskar Buur fik aldrig sit gennembrud i Premier League-cirkusset - og nu er han fortid i Wolverhampton.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at de to parter er blevet enige om at ophæve den danske backs kontrakt.

23-årige Oskar Buur har haft et særpræget karriereforløb.

Han blev vejet og fundet for let i AGF, inden han i 2017 skiftede til Brabrand i Danmarks tredjebedste række, 2. division.

Han nåede imidlertid ikke at være der meget mere end en måned, før han skiftede det vestlige Aarhus ud med Wolvherhampton, der på det tidspunkt spillede i den næstbedste engelske række, Championship.

Her blev han en del af U23-holdet, og i april 2018 fik han førsteholdsdebut i en kamp mod Hull i Championship, og det gjorde han med manér.

Højrebacken blev skiftet ind og scorede det mål, der sørgede for, at Wolverhampton fik point med fra kampen.

Siden blev det til i alt seks førsteholdskampe. I september 2020 fik han Premier League-debut i sæsonens første kamp mod Sheffield United. Det blev samtidig hans eneste optræden i den mest eksponerede fodboldliga i verden.

Han nåede også at få en enkelt Europa League-kamp på cv'et, da han i december 2019 spillede fuld tid og diskede op med en assist i en kamp mod Besiktas.

I foråret 2021 blev han udlejet til schweiziske Grasshoppers, inden han i efterårssæsonen igen spillede på Wolverhamptons U23-mandskab.