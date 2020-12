Dansker hyldes af United-fans: Anmelder fodboldgigant

Det engelske fodboldforbund efterforsker Edinson Cavani for racisme. Dansk lektor og United-fan mener dog ikke, at det er racisme og har anmeldt forbundet

'Gracias Negrito (tak, lille sorte, red.)'.

Sådan skrev Manchester United-stjerne Edinson Cavani til en, der på Instagram lykønskede ham med sejren og to mål over Southampton.

Efterfølgende har han dog valgt at slette beskeden, da flere mente, den var racistisk.

Det engelske fodboldforbund (FA) har efterfølgende bedt uruguayaneren komme med en forklaring.

Ifølge lektor i filosofi på Aarhus Universitet Andreas Beck Holm, der også har været Manchester United-fan i 30 år, har FA dog fuldstændig misforstået beskeden.

Den er ikke racistisk, mener han.

Cavani var scorede 29. november to sene mål mod Southampton og blev matchvinder. Efter kampen kom han dog i modvind på sociale medier, men bliver nu forsvaret af dansker. Foto: Mike Hewitt/Ritzau Scanpix

Derfor har den danske lektor valgt at anmelde FA for kulturel racisme til organisationen Kick It Out, som skal sikre lige rettigheder i fodbold.

- Hvis man ser sagen i en sammenhæng, så er der jo ikke nogen med nogen som helst rimelighed, der kan være i tvivl om, at han ikke har haft til hensigt at utrykke sig racistisk, siger Andreas Beck Holm til Ekstra Bladet.

- Lidt bizart

Lektoren mener ikke, at Cavanis ord er racisme, men derimod at FA's anklage mod angriberen er kulturel racisme.

- Det er åbenlyst urimeligt at anklage ham for racisme. Det må skyldes, at FA har nogle rigide regler, som slet ikke tager konteksten og personens intention i betragtning. Det er man nødt til.

- Det eneste sted, hvor det tilsyneladende ikke gælder, det er i det engelske fodboldforbund. Det, synes jeg, er lidt bizart.

- Det er helt åbenlyst, at det er venligt ment, siger han om Cavanis besked.

Det er uvist, om Kick It Out kan og vil sanktionere FA.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til FA for at høre, hvad de mener om Andreas Beck Holms anmeldelse, men forbundet er endnu ikke vendt tilbage.

Angriberen risikerer karantæne. Foto: Clive Brunskill/Ritzau Scanpix

Ros fra United-fans

Andreas Beck Holms anmeldelse af FA har fået United-fans til at hylde ham på det sociale medie Twitter:

'Det, lektoren skriver, giver god mening. Han har ret, synes jeg.'

'Ved ikke, hvem denne lektor er, men han er den bedste lektor i verden.'

'Hvilken legende' og 'spot on', lyder det også blandt mange kommentarer.

- Det er jo meget sjovt, men jeg lægger ikke selv meget mere i det, siger lektoren om de rosende ord fra United-fans.

Cavani har indtil 4. januar til at forklare sig over for FA. I august indførte forbundet nye regler for racistiske ytringer på sociale medier, så spillere kan straffes med op til seks kampes karantæne.

Flere engelske medier skriver, at Cavani risikerer tre spilledages karantæne.

