Dansker i bizar situation

Inden for de næste fem dage kan Philip Zinckernagel for anden sæson i streg rykke et hold op i Premier League, men det er uden nogen garantier for selv at skulle spille i Englands fineste fodboldrække

- Det er lidt voldsomt.



Overraskelsen er at spore i danske Philip Zinckernagels stemme, når han beskriver den utrolig spændende sæson, han er blevet en del af med Nottingham Forest i toppen af The Championship.

- Jeg forventede jo ikke, at vi skulle spille med om oprykning i Forest, og vi fik en lidt dårlig start.

- Vi havde et godt hold, og vi spillede okay, men vi fik ikke pointene, så jeg havde håbet på en sæson, hvor jeg kunne få en masse spilletid og udvikle mig, men jeg havde ikke regnet med, at vi skulle spille med der, hvor vi spiller med, lyder det fra Zinckernagel.

Og nu spiller Zinckernagel og Forest altså et sted, hvor det er rigtig sjovt at spille med.

Vinder Nottingham Forest over Bournemouth i aften, kan de nemlig i deres sidste opgør mod Hull selv afgøre, om de skal sikre sig direkte oprykning til Premier League.

- Når man ser på tabellen, har vi været det bedste hold siden september, og Bournemouth har jo mere at tabe, end vi har. Så jeg har selvfølgelig en tro på, at vi vinder, fortæller den danske midtbanekreatør til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Zinckernagel skiftede i marts 2018 fra SønderjyskE til norske Bodø/Glimt. Her havde han stor succes, inden han blev solgt til Watford, der sidste sommer udlejede ham til Nottingham Forest. Foto: Ritzau Scanpix

Anden oprykning på to år

Gør de det, er det andet år i streg, at Philip Zinckernagel er med til at rykke et hold fra Championship til Premier League. Men det sker altså, uden at Zinckernagel - endnu - har spillet en Premier League-kamp eller ved, om han kommer til det i den kommende sæson.

Zinckernagel står nemlig i den noget særlige situation, at han på den anden side af den afgørende slutspurt med Forest skal tilbage til Watford, der med 12 point til overlevelse i Premier League ikke er langt fra titlen som nedrykker.

- Det er jo lidt specielt, kan man sige. Jeg håber selvfølgelig, at Watford overlever, selvom jeg godt kan se, at det ser lidt sort ud.

- Men for at være helt ærlig prøver jeg ikke at tænke så meget på det. Jeg prøver at gøre arbejdet færdigt her i Nottingham, og uanset hvad der så sker, så er det jo godt for mig, hvis jeg er med til at rykke Forest op.

- Så har jeg været med til at rykke et Championship-hold op i Premier League to år i streg, og det stiller mig jo et godt sted, fortæller Zinckernagel, der i indeværende sæson står noteret for syv assists og seks mål i The Championship samt yderligere en håndfuld af begge dele i FA Cup'en.

- Det må vel også være noget, der bliver bemærket i det engelske?

- Ha, ha, ja, det er meget godt. Bare det ikke bliver sådan, at så tror alle Championship-klubber, at de skal hente mig for at rykke op. Det gider jeg ikke, griner Zinckernagel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Med sig til først London og senere Nottingham har Philip haft kæresten Anna, som han mødte, da han spillede i Bodø/Glimt. Nu skal parret igen pakke flyttekasserne. Privatfoto

Et fint modsvar

Zinckernagel blev vejet og fundet for let i Watford, hvor han ellers under sit halve år i foråret 2021 nåede 20 ligakampe og dermed var en central del af holdets oprykning.

- Det et er jo ikke sådan, at jeg tænker, at havde Watford beholdt mig, så havde de overlevet, men når jeg har været med til at rykke dem op, og der så ikke bliver set så meget min vej, når de skal spille i Premier League, så er det da fint, hvis jeg kan søge at bevise mine kvaliteter ved at være med til at rykke Nottingham op.

- Det er da også en personlig sejr for mig, lyder det fra midtbanespilleren, der stadig er i dialog med en håndfuld af sine gamle holdkammerater i Watford.

- De har selvfølgelig nok i deres egen opgave med at kæmpe for overlevelse, men jeg tror da, at de fleste er overraskede over, at det går os så godt. Nu håber de selvfølgelig for mig, at vi rykker op.

- Det er jo ikke sådan, at bare fordi de potentielt rykker ned, så håber de, at vi ikke rykker op. Det virker, som om folk hepper på os, og Forest er jo en gammel storklub, der ikke har været oppe i mange år, fortæller Zinckernagel.

Senest Nottingham Forest spillede Premier League var i 1998/1999-sæsonen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

40 Championship-kampe står Zinckernagel p.t. noteret for hos Nottingham. Foto: Ritzau Scanpix

Skal pakke livet i Nottingham sammen

27-årige Philip Zinckernagel skrev i januar 2021 en 4,5-årig kontrakt med Watford.

Det er den, han forholder sig til, når hans lejeaftale inden længe får en ende i Nottingham Forest, selvom det på rygtebasis forlyder, at Forest skulle være interesseret i permanent at købe danskeren, såfremt de sikrer sig oprykningen til Premier League.

- Der har jo stået en masse om det på Twitter, at Forest skulle have meldt deres interesse og gerne vil tilknytte mig permanent, men der står også, at ingen af klubberne vil tage nogen beslutninger, før sæsonen er slut, og de kender deres skæbner i ligaerne, fortæller Zinckernagel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Zinckernagel og familiens nyeste medlem, Cavapooen Frank. Privatfoto

For nu betyder det, at han, kæresten Anna og hunden Frank må pakke alle deres ejendele i Nottingham i flyttekasser, fordi det hus, de bor i, er et, Forest har arrangeret til dem, og skal Zinckernagel tilbage til Watford, så planlægger parret at flytte retur til London, hvor de startede deres engelske fodboldrejse.



- Vi er nødt til at pakke alt ned nu, fordi Forest betaler det hus, vi bor i, og på papiret og i forhold til den kontrakt, jeg har, skal vi pakke alle vores ting ned, tage på ferie og så tilbage til Watford til sommer.

- Så alle vores ting må blive opbevaret i et storage room, indtil vi ved, hvad der eventuelt sker.



- Men det er vel en drøm for dig at spille Premier League?



- Ja, det er det da.

- Det er da en drøm, som mange fodboldspillere har.