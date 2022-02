Dansker i uheldig hovedrolle

Danske Mads Roerslev var på en svær opgave onsdag aften, da han stod over for blandt andre Manchester Citys hurtige kantspiller Raheem Sterling.

I første halvleg gik det da også galt, da Riyad Mahrez kunne udnytte et straffespark, der netop blev begået af danskeren.

Manchester City endte med at vinde opgøret 2-0 og ligger fortsat på førstepladsen i Premier League med 60 point for 24 kampe.

Danskerklubben Brentford har 23 point på 14.-pladsen.

Manchester City sad på det meste af spillet i første halvleg og begyndte da også hurtigt at presse på for et mål.

Brentford stod langt tilbage på banen, men flere gange formåede hjemmeholdet alligevel at bryde de sammenpressede kæder.

Danskerklubben holdt stand indtil fem minutter før pause. På det tidspunkt fik danske Mads Roerslev en ærgerlig hovedrolle, da han nedlagde Sterling i feltet.

Mahrez scorede på det efterfølgende straffespark.

Mads Roerslev får uheldig hovedrolle i Brentford-nederlag. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

I anden halvleg fortsatte gæsterne med at være spilstyrende, selv om tempoet var en anelse lavere.

Roerslev fortsatte med at have problemer i højre side af banen. Men heldigvis for ham fik City ikke udnyttet de efterfølgende muligheder.

Hjemmeholdet skulle dog få en stor gave af Brentford-målmand David Raya, der dumdristigt sparkede bolden hen i fødderne på en helt fri Sterling.

I første omgang reddede Raya afslutningen, men Kevin De Bruyne var hurtigt over returen, der blev sat i mål langs jorden.

Kæmpe keeper-koks! Raya med hovedløs beslutning.

I en af aftenens øvrige kampe tabte Tottenham 2-3 til Southampton på hjemmebane.

Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg havde ellers udsigt til alle tre point med tyve minutter igen og en 2-1-føring. Men to hurtige Southampton-mål til slut fik vendt det dramatiske opgør på hovedet.

Norwich fik tilkæmpet sig et enkelt point mod Crystal Palace på hjemmebane, da de to hold spillede 1-1.