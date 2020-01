Dansker scorer Premier League-kontrakt

Burnley har givet den unge danske målmand Lukas Jensen en permanent kontrakt, der varer frem til 2021 med option på yderligere fire år.

Den 20-årige dansker underskrev en kort kontrakt med klubben i sommer, hvorefter han nu efter at have prøvet sig af i klubben bliver belønnet for en række imponerende præstationer for klubbens U23-hold, skriver klubben i en pressemeddelelse.

- Det er fantastisk at underskrive min første permanente kontrakt med klubben, siger Lukas Jensen til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Det har været en lang rejse, men nu er vi her endelig, og det er den bedste følelse nogensinde. Det er en fornøjelse at have skrevet under på en kontrakt med Burnley. Det har været en stor barndomsdrøm at skrive under med en Premier League-klub, hvilket nu er gået i opfyldelse, siger Lukas Jensen.

Clarets Extend Keeper Stay https://t.co/L6ICY3WUc3 — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 18, 2020

Hos Burnley er Nick Pope i øjeblikket førstevalget mellem stængerne, mens Joe Hart er nummer to.

Danskeren håber, at han med sin nye kontrakt har tid til at udvikle sig nok til at tage en af pladserne, fortæller han.

