Dansker-scoring i dramatisk Brentford-sejr

Da Watford langt inde i overtiden ramte stolpen og misbrugte en kæmpe chance foran et frit mål et sekund senere, priste Brentford sig lykkelig over at slippe fra dramaet på Vicarage Road med 1-1.

30 sekunder senere scorede Thomas Franks tropper i den anden ende - og endte som sejrherre med 2-1.

Dermed ligner danskerklubben for alvor et hold, der næste sæson spiller Premier League.

Christian Nørgaard bragte Brentford foran, imens Emmanuel Dennis fik bragt balance i regnskabet i starten af anden halvleg. Da alting syntes at skulle slutte, smækkede Christian Eriksen (hvem ellers?) et frispark ind i panden på svenske Pontus Jansson, der sikkert scorede sejrsmålet.

Det var generelt en medrivende affære på Vicarage Road, hvor der var flere store chancer i begge ender og godt fodboldspil i perioder.

Den tidligere Brøndby-darling Christian Nørgaard kunne efter et kvarter bringe The Bees i front, da han havde sneget sig ind i feltet og fra tæt hold kunne sætte indersiden på et indlæg.

Watford var ikke uden chancer i første halvleg og specielt senegaleseren Ismaila Sarr var en stor mundfuld for Brentford-forsvaret.

Emmanuel Dennis, der har været en af Watfords store stjerner i denne sæson havde ikke planer, om at der skulle være en dansker fest denne eftermiddag, og nigerianeren udlignede til 1-1 efter en flot afslutning fra en spids vinkel.

Emmanuel Dennis sørgede for, at Watford fik uafgjort mod Brentford. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Brentford havde svært ved at få spillet til at flyde i anden halvleg, og Watford pressede på for en 2-1 scoring.

Emmanuel Dennis gjorde alt i sin magt for at sikre de livsvigtige tre point til sit hold, men måtte se sig afvist af overliggeren og Brentford-keeper David Raya.

Kampen endte dermed 2-1 til Brentford, og det begynder nu at se nærmest umuligt ud for Watford, der lige nu har seks point op til redning i Premier League.