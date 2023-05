Dansker stopper i Liverpool

I juli 2018 blev han ringet op af selveste Jürgen Klopp, Liverpools berømte manager.

Siden har danske Thomas Grønnemark Jensen rejst verden rundt og trænet omkring 25 professionelle fodboldklubber i indkast.

I fem sæsoner har han ligeledes besøgt Liverpool FC, men det er slut nu. Det skriver han selv på sin Facebook-profil.

I en video på YouTube takker Thomas Grønnemark Jürgen Klopp for at give ham chancen som indkast-træner i Liverpool.

- Det har været fantastiske fem sæsoner. Det har betydet meget for mig og givet mig et gennembrud i international fodbold, siger Thomas Grønnemark.

Den anerkendte indkast-træner forklarer, at covid 19-pandemien har spillet en stor rolle i beslutningen om at stoppe i klubben.

Pandemien gjorde det nemlig svært at rejse til England.

- De seneste tre sæsoner har jeg kun været der én gang. Der er gået næsten et år mellem hvert besøg, siger Thomas Grønnemark.

- Det har betydet, at jeg ikke har kunnet træne det mere komplekse stof. Det blev mere bare en slags repetitionstræning.

- For mig har det betydet, at vi er gået fra at være fremragende til bare at være god. Jeg vil altid kæmpe for at være fremragende og ikke bare god. Men jeg syntes ikke, jeg havde nok tid med spillerne til dét.

I danskerens tid som indkast-træner i klubben er Liverpool gået fra en attende- til en førsteplads ved indkast under pres.

Han afslører samtidig, at han allerede har aftaler med minimum tre klubber fra næste sæson.