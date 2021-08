Dansker storroses for rekordsalg: Johan vidste denne dag ville komme

I en video på Twitter får Aston Villas danske sportsdirektør, Johan Lange, ros for salget af Jack Grealish

Rekordsalget af Jack Grealish, som har skiftet barndomsklubben Aston Villa ud med Premier League-mestrene fra Manchester City, er en af de mest markante Premier League-transfers i mange år.

Med et prisskilt på utrolige 100 millioner pund, eller 873 millioner kroner, har Aston Villa pludseligt et økonomisk råderum, der giver Birmingham-klubben ekstra muskler at spille med.

I en opsigtsvækkende video på Twitter forklarer direktøren for Aston Villa, Christian Purslow, i en transparent stil, hvordan handlen kom i mål, og her sendes store roser afsted mod klubbens danske sportsdirektør, Johan Lange.

En nøje planlagt frikøbsklausul

- Jeg vil gøre vores fans bevidste om, at bestyrelsen, Dean Smith (klubbens manager, red) og sportsdirektør Johan Lange har vidst, at denne dag ville komme, og har planlagt den grundigt, fortæller Purslow i den fem minutter lange video, der får store roser af klubbens fans for dens åbenhed.

- Sidste sommer tilbød vi Jack Grealish en ny kontrakt. Men han ville sikre sig, at hvis en Champions League-klub bød på ham, så skulle klubben ikke stå i vejen. Ledelsen lavede derfor en frikøbsklausul i kontrakten. Vi satte værdien et sted, vi ikke troede kunne indløses, siger Villa-direktøren.

Jack Grealish spillede en flot sæson for Aston Villa. Her scorede offensivspilleren seks mål og lagde op til ti. Den 25-åriges sæson kulminerede under EM-slutrunden, hvor han gjorde sig positivt bemærket.

Langes britiske eventyr

Tilbage i 2013 blev Johan Lange ansat som assistent under Ståle Solbakken i Wolverhampton Wanderes, som spillede i Championship.

Efter en periode med dårlige resultater, som kulminerede med et nederlag til lavt-rangerede Luton Town i FA-cuppen, blev Solbakken og Lange droppet.

Senere vendte han retur til FCK, og her fik han rollen som teknisk direktør. Herfra blev han hentet som ny sportsdirektør i Aston Villa, hvor ambitionen var at skabe et stabilt Premier League-hold.

Med rekordsalget af Jack Grealish og nye indkøb som Danny Ings, Leon Bailly, Emiliano Buendia og Ashley Young er Aston Villa kommet fint fra land.