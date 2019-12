Dansker tilbage efter skidt ophold: - Det er håbløst

Han var i foråret udlejet til Blackpool, men det endte med at blive en dårlig oplevelse for danske Elias Fritjof Sørensen, der blev kaldt tilbage til Newcastle inden sommer. Og historien har gentaget sig i efteråret, hvor danskeren har været bænket i Carlisle.

Nu er den 19-årige tidligere HB Køge-spiller tilbage på U23-holdet i Newcastle, og han må erkende, at det seneste lejeophold har været en stor skuffelse, for han har ikke spillet det, han håbede på.

Han er dog ikke skuffet over at være blevet kaldt tilbage til Newcastle, fortæller han.

- Nej, det vil jeg ikke sige. Selvfølgelig ville jeg gerne have haft et succesfuldt lejeophold, men jeg gider ikke at sidde på bænken hele tiden.

- Det er der ingen fodboldspillere, der gider. - Og jeg er ikke engang kommet på banen, så det er håbløst. Du bliver bedre af at spille kampe, siger Elias Fritjof Sørensen til TV 2 Sport.

Det er snart et år siden, at Elias Fritjof Sørensen forlængede sin aftale med Newcastle United efter et halvår, hvor han bare smadrede mål ind på stribe for reserveholdet hos 'The Magpies'.

Men hvor 2018 var et jubelår, har 2019 været en stor skuffelse for danskeren, der dog i sommer var med førsteholdet på træningslejr, uden at det dog kastede en permanent førsteholdsplads af sig.

Danskeren har stadig sin seniordebut for Newcastle til gode.

