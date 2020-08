Dansker-træner færdig

Eddie Howe er fortid i Bournemouth.

Lørdag skriver Premier League-nedrykkeren på sin hjemmeside, at den 42-årige manager har forladt klubben efter gensidig aftale.

Dermed skal Philip Billing og resten af truppen have ny træner, når turen efter sommerpausen går ned til The Championship, den næstbedste engelske række.

Eddie Howe stopper efter sin anden tørn som manager i Bournemouth. Den første var fra 2008 til 2011, inden han i 2012 var tilbage i spidsen for holdet.

Han spillede også selv for klubben fra 1994 til 2002 og senere fra 2004 til 2007.

- Efter at have været i klubben i 25 år som både spiller og manager er denne beslutning - taget sammen med klubben - en af de sværeste, jeg nogensinde har taget, siger Eddie Howe på klubbens hjemmeside.

- Men selv om jeg altid vil elske klubben, føler vi i fællesskab, at det nu er den rigtige tid for klubben til at gå i en ny retning.

Det var Howe, der i 2015 var med til at rykke Bournemouth op i landets bedste række for første gang i klubbens historie.

Englænderen formåede at holde klubben oppe i Premier League, indtil det altså i den netop overståede sæson gik galt.

