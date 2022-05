Dansker vinder milliardkamp

Danske Philip Zinckernagel sluttede sammen med Nottingham Forest 23 års Premier League-tørke.

Det står klart efter holdet søndag aften sejrede med 1-0 i playoff-finalen på Wembley Stadium i London.

I playoff-finalen stod Nottingham Forest, med danske Philip Zinckernagel på holdet, overfor Huddersfield, som senest var i Premier League i 2019.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Nottingham Forest kan se frem til Premier League bold fra næste sæson. Foto: Andrew Boyers / Ritzau Scanpix

Første halvleg blev en taktisk affære, hvor Forest var klart mest på bolden.

Holdene skulle helt hen til det 38. minut, før Huddersfield stod for kampens første store chance. Et hjørnespark fra venstre side endte for fødderne af Danny Ward, men hans afslutning blev blokeret.

I stedet var det Nottingham som i det 43. minut fik udbytte af deres massive boldbesiddelse.

Et indlæg fra Garner endte på en hårdt presset Huddersfield fod, og så var Forest foran på et selvmål af Levi Colwill.

Starten på anden halvleg blev med Huddersfield som det toneangivende hold. Det blev dog aldrig rigtig farligt for Huddersfield, som stille og roligt mistede pusten.

I det 74. minut følte Huddersfield sig snydt for et straffespark, men efter VAR-gennemgang så stod Jon Moss' dom ved magt, og Toffolo fik et gult kort for film.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Huddersfield følte sig snydt for et straffespark. Foto: Adrian DENNIS / Ritzau Scanpix

De sidste ti minutter af kampen blev med et defensivt orienteret Nottingham Forest hold, hvis eneste opgave var at afvise alle Huddersfield forsøg på en udligning.

Efter 89 minutter måtte en skadet Nottingham Forest målmand lade sig udskifte, men det ændrede ikke på kampbilledet, og Nottingham Forest kan nu se frem til at spille Premier League for første gang i 23 år.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Samba måtte lade sig udskifte sidst i kampen. Foto: Andrew Couldridge / Ritzau Scanpix

Verdens mest værdifulde kamp

Championship playoff-finalen om den sidste plads i Premier League bliver betegnet som den mest værdifulde fodboldkamp i verden.

Vinderen af kampen kan se frem til en økonomisk indsprøjtning på over en milliard danske kroner, og pengene kan være første skridt på vejen tilbage til fortids storhed for Nottingham Forest.

Forest har tidligere vundet det engelske mesterskab i 1978, og i årene efter vandt de to gange Mesterholdenes Europa Cup.