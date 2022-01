Danskerbrag: Overtager Premier League-klub

De danske fingeraftryk på Premier League bliver endnu mere markante.

For den overtagelse af Southampton, som Sky News kunne afsløre tidligere på dagen, har et mere markant dansk fingeraftryk end det i første omgang blev rapporteret.

Ekstra Bladet forstår på kilder med stor indsigt i handlen, at det faktisk er Rasmus Ankersens nye firma, Sport Republic Ltd, der er den drivende kraft i handlen.

Det understreges af, at det rent faktisk er Ankersens pengemand, Henrik Juel Kraft, der er udset til at sætte sig for bordenden som bestyrelsesformand.

Southampton har netop bekræftet overtagelsen på Twitter.

Rasmus Ankersen meddelte for mindre end en måned siden, at han forlod både sin rolle som sportschef i Brentford og bestyrelsesformand i FC Midtjylland.

I forbindelse med den beslutning kom det frem, at Ankersen sammen med pengemanden Henrik Juel Kraft havde oprettet et selskab i England med navnet Sport Republic Ltd.

Formålet med selskabet har svævet i luften, men opkøbet af Southampton åbenbarer, at Sport Republic skal indtage en væsentlig rolle omkring opkøb af klubber.

Købet af Southampton er det første af flere klubopkøb.

Danskerne køber en af Premier Leagues bedste klubber inden for talentudvikling. Aktuelt er James Ward-Prowse den spiller af egen avl, der nok klinger bedst.

Men spillere som Gareth Bale, Theo Walcott, Luke Shaw og Alan Shearer er alle fra klubbens akademi, lige som klubben har en fænomenal evne til at udvikle spillere til de største klubber.

Spørg bare Liverpool, der kan takke Southampton for Virgil van Dijk og Sadio Mané.

Det er altså en hjørnesten i Premier Leagues milliardstore transfercirkus, som danskerne har overtaget.

Sport Republic Ltd køber Southampton af den kontroversielle kinesiske ejer Gao Jisheng for omkring 1,4 milliarder kroner.

Det beløb sikrer 80 procent af aktierne i klubben. Med til at finansiere opkøbet er også serberen Dragan Solak.

Tidligere storaktionær Katharina Liebherr sidder stadig på de sidste 20 procent af aktierne i klubben.

--------- SPLIT ELEMENT ---------