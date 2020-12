Danskere lovprist

Tiden er kommet til at gøre status, og to Premier League-danskere har skilt sig så meget ud, at de har været i spil til sæsonens foreløbige hold, mener den tidligere bomber Ian Wright.

Den tidligere skarpretter, der har lavet over 300 kasser i karrieren, har valgt at sætte Pierre-Emile Højbjerg på holdet i en 4-3-3-formation, men også Jannik Vestergaard får flot omtale i Metro.

Kilde: Sofascore

Højbjerg har indtil videre imponeret alt og alle i sine optrædener for Spurs, og Jose Mourinho har også givet ham meget kredit i sine offentlige ytringer.

Han får selskab af Bruno Fernandes og Jack Grealish på midtbanen på Wrights hold.

Sæsonens hold ifølge Wright Emiliano Martinez James Justin, Conor Coady, Michael Keane, Andy Robertson Pierre-Emile Hojbjerg, Bruno Fernandes, Jack Grealish Harry Kane, Heung-min Son, Dominic Calvert-Lewin

Bemærkelsesværdigt nok har Wright kun fundet plads til en spiller fra førerholdet Liverpool, der har været meget præget af skader.

Han nævner dog Mohamed Salah, Sadio Mané og Georgino Wijnaldum som kandidater.

Kilde: Sofascore

Og også danske Jannik Vestergaard er med på boblerlisten.

- Ham ville jeg have elsket at spille mod. Han kan virkelig spille fodbold, selvom han er stor, siger Wright om den næsten to meter høje danske forsvarer, der har blomstret flot op i denne sæson.

Højbjerg og Vestergaard var makkere hos Southampton, men nu må de nøjes med at være holdkammerater på landsholdet. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

På målmandsposten er han gået med Aston Villas keeper, der har flest clean sheets, men Kasper Schmeichel er altså blot to efter Martinez.

Leicesters danske ankermand har desuden flere redninger og har ført sit hold til en højere placering, idet kun Liverpool ligger højere end The Foxes.

