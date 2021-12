Danskere slagtet på målrig Boxing Day

Kampen mellem Manchester City og Leicester stjal overskrifterne på en begivenhedsrig 'Boxing Day' hvor vi fik et hav af scoringer og masser af drama

På trods af tre aflyste kampe og et kæmpe corona-kaos blev der leveret masser underholdning og dramatik på Boxing Day i Premier League. For de danske repræsentanter i det engelske var det dog nok mere kærkomment at tænke sig til tilbage til juleaften med familien.

Det blev værst for Leicester, der havde Jannik Vestergaard og Kasper Schmeichel med fra start, men danskerklubben Brentford fik også ørene i dagens sidste kamp.

Premier Leagues førerhold, Manchester City, smadrede Leicester City i en kamp, hvor der blev scoret hele ni mål.

Vestergaard og Schmeichel havde begge uheldige hovedroller i løbet af topholdets målfest.

Manchester City var allerede foran 4-0 efter blot 25 minutters spil, og kampen så ud til at være afgjort.

Tre reduceringer på ti minutter i midten af anden halvleg bragte dog i den grad spændingen tilbage i opgøret, og et vanvids-comeback lå under opsejling.

Det gad Aymeric Laporte og Raheem Sterling dog ikke at være med til, og de to City-spillere lukkede kampen med deres scoringer til 5-3 og 6-3.

Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez og Ilkay Gundogan, stod for Citys andre mål, mens James Maddison, Ademola Lookman og Kelechi Iheanacho scorede Leicesters tre.

Raheem Sterling nettede to gange, da City og slog Leicester 6-3 på Boxing Day. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Det var en sand massakre, da Arsenal slagtede Norwich City med 5-0.

Det unge Arsenal-mandskab havde kampen under kontrol hele vejen igennem, og en storspillende Bukayo Saka kunne krone en flot indsats af med to mål. Også Kieran Tierney, Emile Smith-Rowe og Alexandre Lacazette kom på tavlen.

Meget tyder på, at Norwich tager en tur i Championship endnu engang.

'The Canaries' har blot scoret otte gange i 18 kampe og er lige nu ligaens bundprop.

Ligesom Arsenal, leverede Tottenham også en sublim indsats, da de med Pierre-Emile Højbjerg med fra start slog Crystal Palace med 3-0.

Harry Kane, Heung Min Son og Lucas Moura stod for London-klubbens scoringer.

Kampen vil dog formentlig blive husket for Wilfried Zahas hjerneblødning, da han i frustration skubbede Davinson Sanchez i jorden og modtog sit andet gule kort efter blot 37 minutters spil.

De to hold fra det nordlige London virker til at have fået godt gang i tingene, og de indtager aktuelt en fjerde- og femteplads i ligaen.

Bukayo Saka leverede sammen med resten af Arsenal-mandskabet en fremragende præstation, da Norwich blev slået med 5-0. Foto: Lindsey Parnaby/Ritzau Scanpix

En lille krise er muligvis under opsejling hos West Ham.

'The Hammers' tabte i hvert fald for anden gang i træk i ligaen, da de måtte se sig slået af Southampton, der vandt 3-2 i en underholdende affære.

West Ham har ikke vundet i deres seneste fem kampe på tværs af alle turneringer. Det har betydet, at London-klubben er dumpet ned på en sjetteplads, som de kan miste, hvis Manchester United slår Newcastle onsdag aften.

Declan Rice var tydeligt skuffet, efter hans hold tabte 2-3 til Southampton på hjemmebane. Foto: Andrew Couldbridge/Ritzau Scanpix

Også Chelsea var i aktion på Boxing Day, hvor 'The Blues' skulle forsøge at genrejse sig efter en lang stribe med dårlige resultater, hvor det kun er blevet til to sejre i seks kampe.

London-klubben var taget til Birmingham, hvor Aston Villa uden Steven Gerrard, der har fået coronavirus, skulle forsøge at forværre Chelseas dårlige form.

Efter en jævnbyrdig første halvleg, der endte 1-1, kom Romelu Lukaku på banen fra anden halvlegs start.

Den store belgier scorede og tilkæmpede sig et straffespark i løbet af anden halvleg, og Chelsea endte med at vinde kampen 3-1.

Brighton og Brentford spillede også mod hinanden senere søndag aften, og her endte det med en 2-0-sejr til førstnævnte.