Danskerklub henter Beckhams søn

David Beckham var i 1990'erne og starten af 2000'erne en af engelsk fodbolds allerstørste stjerner. Nu kan hans søn Romeo Beckham gå i hans fodspor.

Den unge Beckham skifter således fra amerikanske Inter Miami til Brentfords andethold, Brentford B, på en lejeaftale. Det bekræfter Premier League-klubben på sin hjemmeside fredag aften.

Romeo Beckham, 20 år, har i et stykke tid trænet med i Brentford, og her har han overbevist nok til, at man nu tilknytter ham.

- Vi har været virkelig glade for Romeo, siden han kom til os, siger Brentford B-træner Neil MacFarlane og fortsætter:

- Han er meget teknisk, og han er en, der kan flytte bolden hurtigt og lægge indlæg. Han er også en rigtig god afslutter, og han har evnen til at spille en række forskellige positioner for os, hvilket også er glædeligt.

Romeo Beckham er som nævnt på kontrakt hos Inter Miami, som er ejet af farmand David Beckham, men har også en fortid i Arsenals ungdomsafdeling.

For Inter Miamis andethold spillede den unge Beckham 20 gange i sidste sæson og leverede imponerende 10 oplæg fra sin plads på midtbanen. Samtidig scorede han to mål.