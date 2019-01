Danskerklub på katastrofekurs: - Vores problem er ingen hemmelighed

Lidt håb at finde i historiebøgerne: Fire har reddet sig

Huddersfield fejrede nytår på sidstepladsen, men alt håb er ikke ude.

Oddsene for overlevelse er ikke gode, men der er trods alt en smule håb at finde i historien for danskerklubben.

I de 26 sæsoner med Premier League er det fire gange sket, at holdet, der lå sidst ved årsskiftet, alligevel reddede livet.

West Bromwich Albion med Martin Albrechtsen på holdet var den første klub til at lave 'the great escape' i sæsonen 2004/05, og i de seneste sæsoner er det faktisk sket flere gange.

Sunderland (2013/14), Leicester (2014/15) og Swansea (2016/17) forvandlede en 20. plads ved nytår til en plads over nedrykningsstregen i maj.

Det er aldrig sket, at alle tre hold under nedrykningstregen nytårsaften, har formået at redde sig, men til gengæld er det kun sket tre gange, at alle tre rykkede ned.

I Premier Leagues-æraen er 62 pct. af de klubber, der lå til nedrykning nytårsaften, også røget ud. Redningsprocenten er altså rent historisk 38.