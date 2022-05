Danskerklubben Brentford sikret ny sæson i Premier League

Nu er det sikkert og vist. Danskerkolonien Brentford er også at finde i Premier League i den kommende sæson.

Det står helt klart, efter at Leeds onsdag aften tabte hjemme til Chelsea, der havde danske Andreas Christensen i startopstillingen.

For anden kamp i træk fik Leeds rødt kort i første halvleg, og det var for stor en mundfuld mod Chelsea, der på daværende tidspunkt allerede var foran 1-0 takket være Mason Mounts tidlige scoring. Christian Pulisic og Romelu Lukaku øgede til 2-0 og 3-0 i anden halvleg.

Dermed kan Leeds ikke længere nå Brentford, ligesom både Norwich og Watford allerede er rykket ned fra Premier League.

Klubbens danske cheftræner Thomas Frank kan derfor med ro i sindet se frem til sin anden sæson på den allerstørste scene. Ud over Thomas Frank og assistenten Brian Riemer har Brentford intet mindre end otte danske spillere i truppen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Nørgaard (th) har været en stor profil for Brentford i debutsæsonen i Premier League. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Mads Bech Sørensen og Mads Roerslev har også kontrakt med Brentford i næste sæson, mens Christian Eriksens og Mathias Zanka Jørgensens kontrakter står til at udløbe til sommer.

Det samme gør Jonas Lössls lejeaftale. Også Mads Bidstrup er en del af truppen i Brentford, men han har i foråret været lejet ud til FC Nordsjælland.

Håbet er dog ikke ude for Leeds, der på papiret stadig kan nå Burnley, Everton og Southampton forud for de sidste kampe i Premier League.

Leeds mangler at møde Brighton og netop Brentford, men har ud over point på egen konto også brug for, at rivalerne i bunden taber point, hvis ikke de skal tilbage i The Championship.