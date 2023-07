David de Gea stopper i United

Manchester United-keeper David De Gea er færdig i Manchester United.

Det oplyser han på Instagram.

Dermed bliver De Geas kontrakt, der udløb 30. juni, ikke forlænget, og målmanden takker af i Manchester United efter 12 år i klubben.

- Jeg vil udtrykke ubetinget taknemmelighed og påskønnelse for den kærlighed, jeg har følt i de seneste 12 år. Vi har opnået meget, siden min kære Sir Alex Ferguson hentede mig til denne klub.

- Jeg var utroligt stolt hver gang, jeg trak klubbens trøje over hovedet for at lede holdet og for at repræsentere denne institution, verdens største klub. Det har været en ære, som kun nogle få heldige fodboldspillere opnår, skriver målmanden.

De Gea spillede 545 kampe for Manchester United og vandt mesterskabet, FA Cuppen og Europa League hver en gang samt Liga Cuppen to gange.

- Det har været en uforglemmelig og succesfuld periode, siden jeg kom hertil. Jeg havde aldrig forestillet mig, da jeg forlod Madrid som en ung dreng, at vi sammen ville opnå det, vi gjorde, skriver De Gea.

De Gea lavede 190 clean sheets for Manchester United, hvilket er klubrekord. Peter Schmeichel nåede 180 clean sheets.

- Det kræver kvalitet og karakter at opnå kvalitet nok til at spille bare én kamp for Manchester United.

- At gøre det 545 gange i løbet af 12 år er en speciel bedrift. Især på målmandspositionen, hvor man er i fokus i hver eneste kamp, siger Manchester Uniteds nuværende manager, Erik ten Hag, til klubbens hjemmeside.

Ifølge flere medier forsøger Manchester United at henter Inter-målmand André Onana som afløser for David de Gea.