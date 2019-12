De Bruyne-show i Arsenal-afklapsning

Kevin De Bruyne var med to scoringer og et oplæg forrygende for Manchester City, der søndag tog til Emirates og tævede tamme Arsenal 3-0.

Det drama kunne de mange millioner kinesiske Premier League-fans ikke følge med i, da kampen helt var blevet fjernet fra sendefladen.

Det var den, fordi Arsenals Mesut Özil hen over weekenden havde formået at bringe sig selv i fokus, da han i et opslag på de sociale medier kritiserede Kina for behandlingen af landets muslimer.

Det fik de kinesiske rettighedshavere, PPTV, samt den statsejede tv-station CCTV til at reagere med en boykot.

Det var dog ikke noget, der havde tændt tyskeren, der efter en anonym indsats blev skiftet ud efter en lille times spil.

Næ, det var derimod gæsternes Kevin De Bruyne, der var i centrum søndag aften - og det var lige fra start, hvor begge mandskaber kom forrygende ud.

I det første minut fik hjemmeholdets Gabriel Martinelli driblet sig fri til afslutning, men Ederson var vaks i City-målet.

Og så i sekunderne efter startede De Bruyne-showet.

Gabriel Jesus lagde bolden skråt bagud til Kevin De Bruyne, der resolut trykkede den op i nettaget til en chok-start for gæsterne.

Halvandet minut var der spillet - og 0-1 var allerede i underkanten.

Det tempo kunne parterne dog ikke helt holde. Men de mange tilskuere på Emirates skulle dog kun vente yderligere 13 minutter, inden scoring nummer to var i hus.

De Bruyne udfordrede tre Arsenal-spillere og lagde derefter bolden på tværs til en helt blank Raheem Sterling, der uden problemer kunne fordoble føringen.

Arsenal-spillerne brugte det meste af kampen på at halse efter Kevin De Bruyne. Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

En løftet pegefinger til Fredrik Ljungbergs tropper, der havde det meget svært med Citys konstante presspil.

Det blev ikke bedre, da Sead Kolasinac måtte opgive at fortsætte. Bosnieren forlod humpende banen, men Bukayo Saka var på bænken ikke klar til at erstatte ham, selv om han havde haft et par minutter til at gøre sig klar - og det blev straffet.

For en mand i overtal førte Kevin De Bruyne uimodståeligt bolden frem og afsluttede selv med venstrebenet på kanten af straffesparksfeltet. Det gjorde han så godt, at bolden fortsatte ind bag Bernd Leno.

Muligheden for hattrick kom et par minutter senere, men her var Leno ude i fuld længde og puffe belgierens langskud på stolpen.

Så var den kamp i realiteten afgjort, og Manchester City slækkede da også gevaldigt på gassen i anden halvleg.

Det bragte dog ikke Arsenal tættere på en reducering, og Fredrik Ljungberg har derfor som midlertidig manager stadig til gode at vinde på Emirates, og Arsenal må nøjes med en placering midt i ligaen.

Her holder Manchester City lige nøjagtig snor i Leicester, der knap halvvejs i sæsonen er fire point foran på andenpladsen, mens suveræne Liverpool er 14 point foran.

