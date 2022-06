De fører kampen om Eriksen

Ifølge The Guardian er Tottenham lige nu bedste bud på en ny arbejdsgiver for Christian Eriksen

Jagten på Christian Eriksens underskrift ser efterhånden ud til at være kogt ned til en duel mellem danskerens tidligere klub Tottenham og mægtige Manchester United.

Men der er ikke helt dødt løb.

Ifølge The Guardian står Tottenham i øjeblikket med de bedste kort i forhold til at overtage Eriksen, når aftalen med Brentford formelt udløber med udgangen af juni. Det samme mener bookmakerne, der giver i underkanten af to gange pengene for et Tottenham-skifte og marginalt mere, hvis karrieren fortsætter i den røde del af Manchester.

Ifølge The Athletic vil Eriksen foretrække at blive i London efter efter sin retur til den engelske hovedstad i januar.

Det er dog med at holde tungen lige i munden, for nye meldinger dukker hele tiden op i de engelske medier.

Tirsdag eftermiddag kunne The Athletic afsløre, at Manchester United har afleveret et kontrakttilbud til Eriksen - og at han overvejer det ganske seriøst.

Alligevel mener The Guardian altså at vide, at chancen for et skifte tilbage til Nordlondon er mest sandsynligt. 30-årige Eriksen holder i øjeblikket en velfortjent ferie efter et hidsigt Nations League-program med det danske landshold.

Derfor havde han heller ikke meget at sige, da de fremmødte danske journalister spurgte til fremtiden efter den sidste kamp mod Østrig mandag aften.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen holder sommerferie og overvejer fremtiden. Foto: Lars Poulsen

- Nu skal jeg hygge mig med min familie, lade batterierne op og så må beslutningen komme, når den kommer, sagde Eriksen og fortalte, at ferien skal bruges på at rejse og slikke sol, før han på tre spørgsmål i rap om fremtiden svarede:

- Lige nu sommerferie, sommerferie og sommerferie.

- Det skal være den bedste løsning. Ikke den hurtigste. Der er mange forskellige kriterier, der skal være opfyldt, afsluttede han, men tilføjede dog, at han tager telefonen med sig, hvis agenten nu ringer med et tilbud, der skal reageres på.

Christian Eriksen kan få drømmen om Champions League opfyldt med et skifte til Tottenham og vil også blive genforenet med Antonio Conte, som var hans chef i Inter.

I Manchester United kan han til gengæld være med til Erik ten Hags store genopbygning af den skrantende storklub. Ifølge engelske medier er det ikke sandsynligt, at Brentford har held til at lokke Eriksen til at blive i klubben.

