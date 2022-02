De første billeder: Nu er han tilbage

Mandag formiddag var Christian Eriksen for første gang i aktion på træningsbanen for Brentford

Christian Eriksen har ventet i mere end syv måneder, og en hel fodboldverden har ventet med ham.

Og mandag formiddag var den danske stjerne så omsider tilbage på græs som Premier League-spiller, da han for første gang trænede med de nye holdkammerater i Brentford.

Her var der masser af smil på læben hos den 29-årige fynbo, der boltrede sig under Thomas Franks ledelse sammen med Christian Nørgaard, Mathias Jensen og alle de øvrige danskere i London-klubben, der træner tæt på lufthavnen i Heathrow.

Christian Eriksen er igen Premier League-spiller. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Christian Eriksen foran Brentford-bien. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Det er blot en uge siden, at Brentford kunne præsentere klubbens største navn nogensinde, efter at Christian Eriksen blandt andet har genoptrænet med Jong Ajax-truppen i Amsterdam.

Nu er han så blandt voksne proffer igen, og Thomas Frank har tidligere understreget, at superstjernen ikke vil blive behandlet med fløjlshandsker.

- Der vil ikke være nogen regler. Nu er det ikke en skade, han har haft. Det er en speciel situation, så jeg kan godt forstå, at du stiller spørgsmålet, lød det forleden fra Frank til Ritzau.

Der var masser af smil, da Christian Eriksen ankom til mandagens træning. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Her ankommer fynboen til træningsanlægget. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

- Hvis vi har en korsbåndsskadet spiller, som kommer tilbage, så skal spilleren lave en masse løb, før han bliver integreret i fuld kontakttræning. Men der er ikke noget til hinder for, at Christian kan træne med for fuldt drøn fra mandag. På ingen måde. Det bliver kun fedt at se ham på banen, siger Thomas Frank.

Nu er Christian Eriksen så i gang med karrieren igen, og det er kun et spørgsmål om tid, før hans mirakuløse comeback er en realitet.

Christian Eriksen i fuldt firspring. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

Christian Eriksen får samme behandling som de øvrige spillere, har Thomas Frank bebudet. Foto: Mark D Fuller /obfcp.co.uk

