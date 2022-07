De første Eriksen-billeder er landet

- Born to wear red, lyder det i præsentationen af Christian Eriksen på Manchester Uniteds officielle kanaler.

Og selvom de næppe er enige i Eriksens tidligere engelske klub, så klæder den nye trøje ham da ganske udmærket.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Manchester United

I dag mødte 30-årige Christian Eriksen ind til sin første træning på det berømte Carrington-anlæg sammen med klubbens anden nyerhervelse, Lisandro Martinez, som er hentet i Ajax, og den stod naturligvis på både fotografering og det første interview.

Et interview, der ikke bød på de store bomber, men til gengæld lidt ord om, at Erik ten Hag spillede en stor rolle i at få Eriksen til Manchester.

Annonce:

- Først og fremmest fodbolden, lød det fra Eriksen om årsagen til, at valget faldt på Manchester United.



- Jeg mener, jeg er en fyr, der vil spille fodbold, og jeg synes, at med manageren, der er kommet ind og hans ideer - og også mine samtaler med ham. Jeg kunne se mig selv spille fodbold i Manchester, siger han.

Og så gør det jo heller ikke noget, at ten Hag er blevet manager i en af verdens allerstørste klubber.

- Og samtidig er det en meget, meget stor klub, hvis ikke den største, bemærker danskeren.

- Den har en stor historie, og det er en dejlig følelse at blive en del af noget så stort historisk set, siger Christian Eriksen.

Hele interviewet kan ses her.

Christian Eriksen kan få uofficiel debut, når Manchester United spiller træningskamp mod Atlético Madrid i Oslo på lørdag. Den officielle af slagsen må vente, til Premier League starter. Her åbner Manchester United mod Brighton 7. august.