De sprængte banken i transfervinduet

At dømme ud fra Premier League-klubbernes indkøbsfest i det netop afsluttede transfervindue, lider de ingen nød trods coronakrise og restriktioner.

295 millioner pund - eller cirka 2,64 milliarder kroner - brugte de 20 klubber fra verdens økonomisk stærkeste fodboldliga tilsammen i vinduet, viser tal fra Deloitte.

Det er det næststørste forbrug i januarvinduet for ligaen nogensinde. Og bemærkelsesværdigt var det, at det var bundklubberne, der førte an. Givetvis i bestræbelserne på at undgå nedrykning.

Tallene fra Deloitte viser, at de fem klubber, som aktuelt ligger nederst i tabellen, stod for de 150 millioner pund. Altså lidt mere end halvdelen af det samlede forbrug.

Især nyrige Newcastle, der ligger tredjesidst og altså til nedrykning, havde de store konto-overførsler i gang.

Klubben betalte i omegnen af 35 millioner pund for Lyons brasilianske midtbanespiller Bruno Guimaraes. Kieran Trippier i Atlético Madrid og Chris Wood i Burnley kostede Newcastle henholdsvis 12 og 25 millioner pund.

De fire øvrige bundklubber købte samlet ind for cirka det samme som Newcastle. Dermed udgør de fem klubbers forbrug det samme, som alle klubber i Serie A tilsammen købte ind for i transfervinduet.

Af de fem største ligaer var Serie A den, der nærmede sig Premier League mest i transferforbrug i januarvinduet, som ellers traditionelt ikke ser så stor aktivitet.

Samlet brugte de fem største ligaer (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesligaen og Ligue 1) små 620 millioner pund i januar. Det svarer til omkring 5,5 milliarder kroner.