De vanvittige tal: Pengetanken bugner

Brentford i Premier League er en overraskelse, tangerende en mindre sensation.

Ikke efter sæsonen resultater men ud fra økonomiske forudsætninger. For bruger man den normale fremgangsmåde, så er det dem, der bruger flest penge, som også bliver belønnet på den lange bane.

Men den model har Brentford nu snydt flere sæsoner i træk. De har et budget, der matcher midterklubberne i Championship.

På trods af det har de nu spillet sin ind i det fornemste selskab – Premier League.

Og nu vælter pengene ind de kommende sæsoner.

Brentford sikrede oprykningen efter en 2-0 sejr over Swansea. Nu venter den store udfordring i Premier League. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

For går alt galt for Thomas Frank & Co. i Premier League og ender det med en sidsteplads og direkte nedrykning, så er Brentford alligevel sikret svimlende 1,54 mia. kr.

Regnestykket ser nemlig sådan ud:

Oprykningen udløser automatisk 98 mio. pund. – 847.7 mio. kr.

Første års faldskærmspenge ved nedrykning: 44 mio. pund – 381 mio. kr.

Andet års faldskærmspenge: 36 mio. pund – 311,3 mio. kr.

Altså totalt: 1,54 mia. kr.

Hvis Brentford overlever i Premier League og slutter som nummer 17 vil de minimum være sikret i omegnen 952 mio. kr. den kommende sæson.

Hver forbedret position i tilfælde af overlevelse i Premier League udløser i niveauet 18-25 mio. kr. ekstra pr. position.

Thomas Frank havde grund til at smile. Han startede som assistent. Siden oktober 2018 har han været manager. Han førte Brentford til play-off sidste år, hvor det kiksede. I år blev den helt store triumf. Foto: Matthiew Childs.

Et eksempel til efterfølgende

- Jeg er så glad, ydmyg og stolt over at være en del af denne rejse med så mange fantastiske, dedikerede og intelligente mennesker, siger Thomas Frank efter lørdagens triumf.

Thomas Frank er især stolt over den måde klubben er bygget op på og har udviklet sig, selv om der kom et voldsomt tilbageslag med nederlaget mod Fulham sidste år, hvor de tabte play-off finalen.

Efter den nedtur solgte de samtidig de to bedste spillere – Ollie Watkins røg til Aston Villa og Said Benrahma blev solgt til West Ham.

- Vi har udviklet os år efter år, selv om vi har fået tilbageslag. Det vi har gjort, må være eksempler til efterfølgende for mange klubber rundt i verden, mener Thomas Frank.

Da topscorer Watkins blev solgt, hentede Frank bare Ivan Toney i den tredjebedste række hos Peterborough. Han blev en kæmpe profil, scorede 30 mål og blev afgørende for oprykningen til sidst.

Brentford er danskerklubben med stor succes. Henrik Dalsgaard, Mads Roerslev, Mads Bech, Emiliano Marcondes, Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Mads Bidstrup har sat et dansk aftryk på oprykningen. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

En uges ferie i Skotland

- Jeg er stolt, hvad jeg har opnået som træner. Jeg startede som 20-årig med at træne unge spillere under otte år. Nu står jeg her og er rykket i Premier League. Jeg håber, jeg kan være en inspiration for andre trænere, siger Thomas Frank.

Thomas Frank rejser nu på én uges velfortjent ferie med familien i Skotland, hvor første destination er Edinburgh. Derefter går turen en tur til den skotske vestkyst, inden tre ugers afslapning venter i Danmark.

Forberedelserne til de nye opgaver i Premier League begynder i starten af juli i London. Den nye sæson begynder 14. august.