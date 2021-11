Dead man walking: United har besluttet sig

På rygtebasis har han været på vippen mange gange, siden han overtog roret i marts 2019, men tiden som Manchester United-boss lakker for alvor mod enden for Ole Gunnar Solskjær.

Normalt velunderettede Manchester Evening News skriver, at ledelsen i klubben har taget beslutningen om at skifte nordmanden ud efter forsmædelige nederlag til Liverpool og Manchester City den seneste måned.

Derfor er man påbegyndt arbejdet med at finde en erstatning. Og det er netop det arbejde, der er udslagsgivende for, hvornår Ole Gunnar Solskjær får silkesnoren.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ole Gunnar Solskjær måtte se sit hold blive ydmyget af Manchester City. Få uger efter øretæven fra Liverpool. Foto: CRAIG BROUGH/Ritzau Scanpix

Ifølge avisen har en kilde i toppen af klubben oplyst, at Solskjær endda kan ende med at sidde sæsonen ud, hvis man ikke lykkedes med at overbevise den rette om at overtage.

Den rette skulle være Kasper Schmeichels chef i Leicester, Brendan Rodgers. Han har imidlertid kontrakt med Leicester frem til sommeren 2023, og derfor er det nødvendigt at forhandle en aftale hjem med hans arbejdsgiver.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ole Gunnar Solskjær kan ende med at måtte overlade tøjlerne til Brendan Rodgers. Foto: REBECCA NADEN/Ritzau Scanpix

Udover Brendan Rodgers, som har en fortid i Swansea, Liverpool og Celtic, skulle Ajax' Erik ten Hag og den spanske landstræner Luis Enrique stå højt på ønskelisten hos Manchester United. Sidstnævnte kvalificerede sig forleden til VM, som afholdes næste vinter, hvorfor et exit næppe ligger lige til højrebenet for 51-årig Enrique.

Ole Gunnar Solskjær fik trods løbende fyringsrygter en ny kontrakt i juli. Den løber frem til sommeren 2024, så Manchester United skal formentlig både kompensere Solskjær og den kommende managers nuværende klub, hvis de skal skifte ud på posten.

Overlevede Tottenham-gyser

Engelske medier spekulerede i, at et dårligt resultat mod Tottenham 30. oktober ville have kostet jobbet efter den pinlige 0-5-øretæve mod Liverpool ugen forinden. Cristiano Ronaldo og resten af holdet sørgede dog for tre point i Nordlondon, inden man modløst tabte 0-2 til Manchester City.

Manchester United er i øjeblikket nummer seks i Premier League med 17 point for 11 kampe. Klubben fik en fin start på sæsonen med fire sejre af fem mulige, men har ud af de seneste seks kampe i Premier League blot vundet en kamp og tabt fire.

De møder Watford på udebane lørdag eftermiddag.