Debut-udvisning koster Chelsea dyrt

Debutanten João Félix blev udvist, da Fulham slog Chelsea med 2-1 på hjemmebane.

Fulham havde før torsdag aften ikke slået Chelsea på egen bane siden 2006.

Men med de to mandskabers nuværende form in mente, så var muligheden for at bryde den stime større end længe.

For det er i nyere tid ikke tit, det sker, men før kampen var Fulham placeret over Chelsea i Premier League-tabellen.

Og efter kampen er det eneste, som er ændret, at Fulham for første gang siden 2006 har vundet en hjemmekamp mod Chelsea.

Ud over at være ramt af et hav af skader, så har Chelsea store resultatmæssige problemer, og det var da heller ikke lykkedes for udeholdet at vinde en fodboldkamp i 2023 før kampen i Fulhams hule, Craven Cottage, torsdag aften.

Det var et Chelsea-mandskab med nyligt tilkomne João Félix i startopstillingen, som gik på banen mod en anden London-klub Fulham. Og det som startede fornuftigt for den portugisiske offensivspiller, endte med at blive en af den slags aftener, man bare gerne vil glemme.

Ved halvleg kunne Fulham gå i omklædningsrummet med en 1-0-føring på tavlen. Den tidligere Chelsea-spiller Willian bragte halvvejs i første halvleg hjemmeholdet i front.

En dårlig clearing fra Trevoh Chalobah havnede i fødderne på Willian.

Han tog et par træk ind i banen, og så rettede selv samme Chalobah kuglen af, så den ændrede retning foran Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga og tog stolpen ind.

Selv om Chelsea havde overtaget i spil og chancer i første halvleg, så måtte gæsterne vente til anden halvleg, før der kom hul på bylden.

Chelsea havde før kampen kun nettet en enkelt gang i 2023. Den total fordoblede forsvarsklippen Kalidou Koulibaly, da han efter en Chelsea-dødbold stod på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og sendte bolden i nettet.

Og da det lige gik så godt, og Chelsea styrede mod sit andet Premier League-point i 2023, skete det. Efter en times spil blev debutanten João Félix sendt tidligt i bad. En klodset tackling blev takseret til et direkte rødt kort.

Selv om Chelsea på ingen måde blev spillet ned under græstæppet, udnyttede Fulham den mulighed.

Fulhams topscorer, Aleksandar Mitrovic, var ikke med i torsdagens kamp grundet en karantæne. Og nummer fire på Premier Leagues topscorerliste blev derfor erstattet af Carlos Vinícius alene på toppen for London-klubben.

Det, der ikke er lykkedes for brasilianeren i indeværende Premier League-sæson, lykkedes mod Chelsea. Med et kvarter tilbage var det nemlig ham som på ny bragte Fulham i front.

Chelsea forsøgte, men resultatet holdt hele vejen hjem.

Derfor distancerer Fulham Chelsea i tabellen. Chelsea er fortsat nummer ti i Premier League og uden sejr i 2023.

Fulham derimod kravler op på tabellens sjetteplads.